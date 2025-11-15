Apple w obronie prywatności. Chodzi o aplikacje i przetwarzanie danych

Prywatność kontra innowacja

W czwartek Apple ogłosiło aktualizację App Review Guidelines (czyli wytycznych dotyczących weryfikacji aplikacji), przygotowując grunt pod odświeżoną Siri w 2026 roku. Asystent głosowy ma korzystać z Google Gemini AI, aby wykonywać działania w różnych aplikacjach na urządzeniu. W tym samym czasie Apple zaostrza przepisy wobec innych twórców, podkreślając swoje przywiązanie do ochrony prywatności.

Najważniejsza zmiana dotyczy punktu 5.1.2(i). Do dotychczasowego obowiązku informowania o udostępnianiu danych dodano kluczowe doprecyzowanie: aplikacje muszą jasno wskazać, kiedy dane trafiają do zewnętrznych usług AI, i uzyskać wyraźną zgodę użytkownika. To pierwszy raz, gdy Apple wprost wymienia firmy AI w swoich regulacjach.

Nowe zasady obejmą aplikacje korzystające z modeli językowych, analizy w chmurze czy algorytmów uczenia maszynowego. Problemem pozostaje jednak definicja — Apple nie sprecyzowało, które technologie dokładnie podlegają tym wymogom. Może to oznaczać zarówno rozbudowane systemy AI, jak i proste funkcje działające lokalnie.

Konsekwencje tych zmian są dość znaczące. Aplikacje, które nie dostosują się do wytycznych, mogą zostać usunięte ze sklepu. Dzięki temu Apple wzmacnia zgodność z regulacjami takimi jak RODO w Europie (i EU AI Act) czy CCPA w Kalifornii.