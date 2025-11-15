Apple Watch zostanie zakazany w USA? Zegarmistrz narozrabiał

Wygląda na to, że Apple pożyczył sobie technologię pomiaru tlenu we krwi

Temat blokad na zegarki Apple'a to efekt sporu patentowego między firmą Apple a amerykańskim przedsiębiorstwem Masimo Corporation, specjalizującym się w technologii monitorowania medycznego. ITC podjęła już w 2023 roku decyzję o zablokowaniu importu tych urządzeń po stwierdzeniu naruszenia patentów Masimo, dotyczących technologii pomiaru poziomu tlenu we krwi.

Apple próbowało uniknąć zakazu poprzez tymczasowe usunięcie funkcji pomiaru natlenienia krwi ze swoich zegarków, następnie jednak firma w sierpniu przywróciła ulepszoną wersję tej technologii, co ponownie wzbudziło kontrowersje i skłoniło ITC do wszczęcia nowego postępowania. Komisja handlowa postanowiła zbadać, czy zmodyfikowane zegarki nadal naruszają prawa patentowe Masimo.

Masimo: To Apple rozpoczął brudną grę. Apple: To Masimo kradnie od nas

Cały konflikt jest częścią szerokiej walki prawnej, w której Masimo oskarża Apple o przejęcie pracowników i kradzież innowacji związanych z technologią pomiaru tlenu. Sprawa była wielokrotnie rozpatrywana przez różne instytucje sądowe i handlowe, a amerykański sąd apelacyjny ma wydać ostateczną decyzję w najbliższych miesiącach.