mObywatel szykuje słodko-gorzką nowość. Uspokoi Polaków?
mObywatel to jedno z najbardziej rozbudowanych narzędzi tego typu w Europie. Popularna aplikacja niebawem zyska nową funkcję, która przyda się absolutniej każdemu pracującemu Polakowi.
Nowa funkcja w mObywatelu – prognoza emerytury dostępna dla każdego pracującego Polaka
W pierwszej połowie 2026 roku aplikacja mObywatel zostanie wzbogacona o długo wyczekiwaną funkcję, umożliwiającą użytkownikom sprawdzenie prognozowanej wysokości ich przyszłej emerytury. Oznacza to koniec przedzierania się przez skomplikowane systemy ZUS-u - wystarczy telefon i darmowa aplikacja mObywatel.
Pomysł tej nowej funkcji narodził się już w maju 2025 roku, gdy Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mający na celu ułatwienie dostępu do danych emerytalnych.
To nie tylko obecny kapitał, ale też pełna prognoza
Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, w programie „Onet Rano. Finansowo” wyjaśnił, że obecnie trwają prace nad stworzeniem bezpiecznej i funkcjonalnej aplikacji, która pozwoli na dostęp do szczegółowych i indywidualnych danych emerytalnych.
Nowa funkcja ma umożliwić nie tylko podgląd aktualnej kwoty, jaką użytkownik zgromadził, lecz również pokazanie tendencji i przewidywań na przyszłość, co pozwoli lepiej planować finansowo życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Nie zabraknie też tutaj dostępu do danych z trzeciego filaru, ale tylko za zgodą dostawców takich usług.