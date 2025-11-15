mObywatel szykuje słodko-gorzką nowość. Uspokoi Polaków?

Nowa funkcja w mObywatelu – prognoza emerytury dostępna dla każdego pracującego Polaka

W pierwszej połowie 2026 roku aplikacja mObywatel zostanie wzbogacona o długo wyczekiwaną funkcję, umożliwiającą użytkownikom sprawdzenie prognozowanej wysokości ich przyszłej emerytury. Oznacza to koniec przedzierania się przez skomplikowane systemy ZUS-u - wystarczy telefon i darmowa aplikacja mObywatel.

Pomysł tej nowej funkcji narodził się już w maju 2025 roku, gdy Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mający na celu ułatwienie dostępu do danych emerytalnych.

To nie tylko obecny kapitał, ale też pełna prognoza

Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, w programie „Onet Rano. Finansowo” wyjaśnił, że obecnie trwają prace nad stworzeniem bezpiecznej i funkcjonalnej aplikacji, która pozwoli na dostęp do szczegółowych i indywidualnych danych emerytalnych.