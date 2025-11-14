Aplikacje

Rynek AI. ChatGPT traci, Gemini zyskuje

Rynek generatywnej sztucznej inteligencji jest pełen rywali. Wszyscy walczą o użytkowników. Nowe dane pokazują, że choć ChatGPT wciąż jest liderem, jego pozycja systematycznie słabnie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14 LIS 2025
OpenAI wciąż na czele stawki

OpenAI odpaliło wyścig AI pod koniec 2022 roku, wypuszczając ChatGPT. Był to pierwszy chatbot, który trafił do masowego użytkownika. Prawie trzy lata później rynek pęka w szwach od konkurencji. Google, Meta, Microsoft, Perplexity czy Anthropic walczą o naszą uwagę i udziały w rynku.

Nowe dane opublikowane przez Similarweb pokazują bardzo ciekawą tendencję. Wygląda na to, że Google ze swoim Gemini powoli, ale systematycznie, kradnie ruch internetowy od OpenAI.

Dominacja ChatGPT topnieje

Wykresy udziału w ruchu (Traffic Share) nie kłamią. Jeszcze 12 miesięcy temu ChatGPT był absolutnym królem. Miał aż 86,6% udziału w całym ruchu generatywnej AI. W tym samym czasie Gemini firmy Google mogło się pochwalić wynikiem zaledwie 5,6%.

Jednak krajobraz mocno się zmienił. Najnowsze dane ("Today") pokazują, że dominacja OpenAI stopniała do 72,3%. To nadal gigantyczna przewaga, ale spadek jest wyraźny. Kto na tym zyskał? Przede wszystkim Google.

Udział Gemini wzrósł w tym czasie do 13,7%. Oznacza to, że udział Google'a w rynku AI wzrósł ponad dwukrotnie w ciągu ostatniego roku.

Gemini rośnie w siłę

Co ciekawe, droga Google nie była usłana różami. Z danych wynika, że 6 miesięcy temu Gemini (mające wtedy 5,9%) zostało na chwilę wyprzedzone przez nieznany szerzej DeepSeek (6,1%). Był to jednak krótkotrwały wystrzał. Trzy miesiące temu DeepSeek spadł do 3,9%, podczas gdy Gemini urosło do 8,6%.

Dane Similarweb pokazują, że Gemini jest jedynym graczem (poza ChatGPT), który przebił barierę 10% udziału w rynku. Co ważniejsze, jest to jedyna platforma AI, która konsekwentnie rosła w każdym mierzonym okresie przez ostatni rok.

Warto też spojrzeć na drugi wykres. Pokazuje on całkowity ruch na narzędziach AI. Rynek nie stoi w miejscu – cały czas rośnie. Oznacza to, że Gemini nie tylko odbiera użytkowników ChatGPT, ale też skutecznie przyciąga nowych, którzy dopiero zaczynają przygodę z AI.

