Masz mObywatel? Jutro o 9:00 koniecznie zajrzyj do aplikacji

Ministerstwo Cyfryzacji na dzisiejszej konferencji prasowej oficjalnie zapowiedziało start przygotowywanej od miesięcy nowości w aplikacji mObywatel – Wirtualnego asystenta.

Ten rok kończymy zapowiedzią wdrożenia, nad którą pracowaliśmy przez wiele miesięcy. Najpierw legislacyjnie, a później technicznie. Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel będzie dostępny na naszych urządzeniach od jutra. Jutro rano po śniadaniu, po pierwszej kawie, jak włączymy naszą aplikację mObywatel o godzinie 9:00, to zobaczymy tam już ikonę wirtualnego asystenta. W górnym prawym rogu będzie można kliknąć i zacząć rozmawiać z aplikacją mObywatel. Usługa będzie dostępna dla aplikacji od wersji 4.71.1 – zapowiedział podczas konferencji wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Wirtualny asystent w mObywatelu będzie udzielać praktycznych wskazówek, np. jak złożyć wniosek o dowód czy paszport, w jaki sposób zastrzec PESEL czy zgłosić sprzedaż auta, a także prowadzi do odpowiednich usług i dokumentów dostępnych w aplikacji mObywatel.

Wdrożenie nowej funkcji poprzedziły testy trwające blisko dwa miesiące. Uczestnicy byli zapraszani do nich losowo, a ci, którzy się przyłączyli, wysłali 55 tysięcy wiadomości, dzięki którym wirtualny asystent został przetestowany i wytrenowany.

Jakie były najpopularniejsze pytania, jeżeli chodzi o testy? Przede wszystkim wnioski o dowód osobisty i paszport, zastrzeganie PESEL, zgłaszanie zbycia lub nabycia samochodu, czyli widzimy, że podczas testów wirtualny asystent był już używany w naszych codziennych sprawach. Testy pokazały, które z tych spraw są najpopularniejsze i najczęściej tam przekierowywał nas wirtualny asystent – wyjaśnia wiceminister cyfryzacji.

Czatbot korzysta z polskiego modelu językowego PLLuM. Dzięki temu przetwarza język polski, uwzględnia realia administracyjne, kulturowe oraz kontekst wypowiedzi. Analizuje wpisane w oknie dialogowym pytanie i wyszukuje w swojej bazie wiedzy artykuł, na podstawie którego odpowiada. Wykorzystuje w tym celu oficjalne państwowe strony internetowe, w tym między innymi info.mObywatel.gov.pl, strony Kancelarii Premiera i ministerstw w domenach gov.pl oraz serwis prezydent.pl.

Jak jednak zaznacza Ministerstwo Cyfryzacji, tak jak każdy czatbot bazujący na modelu językowym, Wirtualny asystent w mObywatelu wymaga jeszcze dalszej nauki, więc użytkownicy będą mieli okazję go trenować i edukować, by osiągnął pełnię swoich możliwości. Każde pytanie zadane czatbotowi pozwala monitorować działanie modelu i stopniowo wprowadzać ulepszenia.

Dlatego tak cenne są nie tylko rozmowy, ale też oceny i opinie pozostawione przez użytkowników w oknie czatu. Każdy błąd można zgłosić, korzystając ze standardowej ścieżki w aplikacji. Użytkownik może też ocenić rozmowę, wciskając ikonę kciuka – w górę lub w dół. Resort cyfryzacji apeluje też, by w prosty sposób formułować pytania, żeby czatbot mógł je w pełni zrozumieć.

Nie pytaj go o pogodę…

Wirtualny asystent udzieli informacji z zakresu usług publicznych, między innymi pomoże znaleźć różne wnioski i formularze, podsumie wskazówki, jak załatwić wybrane formalności, poinformuje o możliwościach aplikacji mObywatel i pomoże trafić do dostępnych w niej usług i dokumentów. W niektórych przypadkach Wirtualny asystent może zadawać użytkownikowi dodatkowe pytania, by zrozumieć kontekst.

Czatbot w mObywatelu ma określone zadnia, więc w przeciwieństwie do Gemini czy Chat GPT nie pomoże np. w sprawdzeniu pogody, znalezieniu przepisu na ulubione danie czy wyszukaniu restauracji.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że czatbot powstał z dużą dbałością o bezpieczeństwo i zachowanie prywatności użytkowników.

Wirtualny asystent zapewnia po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie pełną anonimowość. Zgodnie z ustawą wirtualny asystent w aplikacji mObywatel nie przetwarza naszych danych osobowych. Co oznacza, że nie ma dostępu do danych w aplikacji, nic o nas nie wie, jak również nie łączy użytkowników z ich pytaniami. A jak zapytamy naszego wirtualnego asystenta: „odpowiedz mi na to samo pytanie, na które ci prosiłem o odpowiedź pięć miesięcy temu” – nie ma dostępu do takich danych. Nie zapisuje historii czatów i nie przetwarza żadnych naszych danych osobowych – podkreśla Dariusz Standerski.