Nauka

Naukowcy: jeden drink dziennie niesie spore ryzyko w tej kwestii

To wiadomość, z którą warto zapoznać się przed Sylwestrem, ale nie tylko. Najnowsze badania wykazały, że jeden drink dziennie, szczególnie w połączeniu z tytoniem, może znacznie zwiększyć ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Naukowcy: jeden drink dziennie niesie spore ryzyko w tej kwestii

Jeden drink dziennie wcale nie idzie nam na zdrowie

Nowe badania sugerują, że nawet niewielkie spożycie alkoholu może wiązać się z poważnymi zagrożeniami. Tym razem nad tym zagadnieniem pochylił się zespół naukowców z Indii. Wykazał on, że picie zaledwie jednego standardowego drinka dziennie wiąże się z około 50% wyższym ryzykiem raka jamy ustnej. Przy czym obszerne badanie wykazało, że największe zagrożenie wiąże się z alkoholem produkowanym lokalnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

A kiedy jeszcze spożycie alkoholu łączymy z tytoniem, skutki stają się szczególnie poważne. To wyjaśnia prawie dwie trzecie przypadków zachorowań w całym kraju.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM5XW10 1000W z wbudowaną wagą i timerem, rozdrabniaczem
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM5XW10 1000W z wbudowaną wagą i timerem, rozdrabniaczem
0 zł
1849 zł - najniższa cena
Kup teraz 1849 zł
Robot planetarny CATLER KM 8012 800W
Robot planetarny CATLER KM 8012 800W
1799 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364 (1000W) z krajarką w kostkę, blenderem kielichowym + Misa plastikowa BOSCH MUZ5KR1 do robotów MUM5
Robot kuchenny planetarny BOSCH MUM58364 (1000W) z krajarką w kostkę, blenderem kielichowym + Misa plastikowa BOSCH MUZ5KR1 do robotów MUM5
0 zł
1348 zł - najniższa cena
Kup teraz 1348 zł
Advertisement

Obszerne badanie porównawcze opublikowano online w ogólnodostępnym czasopiśmie BMJ Global Health. Mówiąc o jednym drinku, naukowcy mieli na myśli zaledwie 9 g alkoholu dziennie, czyli mniej więcej tyle, ile zawiera jeden klasyczny drink. Najsilniejszy związek zaobserwowano wśród osób, które spożywały lokalnie warzone napoje alkoholowe. 

Rak jamy ustnej zajmuje w Indiach drugie miejsce pod względem częstości występowania nowotworów, z szacunkową liczbą 143 tysięcy nowych diagnoz i 79 tysiącach zgonów rocznie. Najczęstsza postać atakuje miękką różową tkankę wyściełającą policzki i usta. Przeżywalność pozostaje niska — tylko 43% pacjentów przeżywa 5 lat od postawienia diagnozy.

 

Image
telepolis
Indie picie alkoholu skutki picia alkoholu badania naukowe
Zródła zdjęć: New Africa / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencedaily.com