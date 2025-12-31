Naukowcy: jeden drink dziennie niesie spore ryzyko w tej kwestii

Jeden drink dziennie wcale nie idzie nam na zdrowie

Nowe badania sugerują, że nawet niewielkie spożycie alkoholu może wiązać się z poważnymi zagrożeniami. Tym razem nad tym zagadnieniem pochylił się zespół naukowców z Indii. Wykazał on, że picie zaledwie jednego standardowego drinka dziennie wiąże się z około 50% wyższym ryzykiem raka jamy ustnej. Przy czym obszerne badanie wykazało, że największe zagrożenie wiąże się z alkoholem produkowanym lokalnie.

A kiedy jeszcze spożycie alkoholu łączymy z tytoniem, skutki stają się szczególnie poważne. To wyjaśnia prawie dwie trzecie przypadków zachorowań w całym kraju.

Obszerne badanie porównawcze opublikowano online w ogólnodostępnym czasopiśmie BMJ Global Health. Mówiąc o jednym drinku, naukowcy mieli na myśli zaledwie 9 g alkoholu dziennie, czyli mniej więcej tyle, ile zawiera jeden klasyczny drink. Najsilniejszy związek zaobserwowano wśród osób, które spożywały lokalnie warzone napoje alkoholowe.