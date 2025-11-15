Aplikacje

Android dostanie szalenie przydatną funkcję. iOS ma ją od dawna

Google szykuje nowość dla użytkowników Androida. Dostaną funkcję, która posiadacze iPhone'ów mają już od 2 lat.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Android dostanie szalenie przydatną funkcję. iOS ma ją od dawna

W 2023 roku, w trakcie WWDC, Apple zaprezentował funkcję o nazwie NameDrop. Została ona wprowadzona wraz z systemem operacyjnym iOS 17. Pozwala na łatwe wymienienie się kontaktami między użytkownikami urządzeń Apple. Wystarczy zbliżyć do siebie dwa iPhone'y albo iPhone'a i Watcha. Teraz podobną możliwość mają dostać użytkownicy Androida.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android jak iOS

W Google mają trwać prace nad podobną funkcją, która wewnętrznie określana jest mianem "Gesture Exchange" lub "Contact Exchange". Serwis Android Authority znalazł ślady nowości w Usługach Google Play w wersji v25.46.31. Z informacji wynika, że użytkownicy będą mieli wybór, czym dokładnie chcą się dzielić z drugą osobą. Do wyboru będą:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/256GB 6.3" 120Hz Księżycowy szary
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/256GB 6.3" 120Hz Księżycowy szary
0 zł
4599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Smartfon Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon Apple iPhone 13 Pro Max 5G 128GB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
-150 zł
3799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3649.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 512GB 6.1" Zielony
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Advertisement
  • zdjęcie
  • numer telefonu
  • adres e-mail

Każdy będzie miał dowolny wybór w tym, jaką kombinację powyższych informacji zamierza udostępnić. Co więcej, funkcja ma też pozwolić na pobranie danych innej osoby, bez jednoczesnego dzielenia się swoimi. Po wymianie informacji na telefonach pojawi się stosowny komunikat. Po zaakceptowaniu nowy kontakt zostanie automatycznie dodany do książki adresowej.

Android dostanie szalenie przydatną funkcję. iOS ma ją od dawna

Nie wiadomo, kiedy nowość pojawi się na wszystkich telefonach z Androidem i do jakich wersji systemu Android będzie ograniczona.

Image
telepolis
Android Google nfc Contact Exchange
Zródła zdjęć: Karlis Dambrans / Shutterstock.com, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority