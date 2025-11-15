Android dostanie szalenie przydatną funkcję. iOS ma ją od dawna

W 2023 roku, w trakcie WWDC, Apple zaprezentował funkcję o nazwie NameDrop. Została ona wprowadzona wraz z systemem operacyjnym iOS 17. Pozwala na łatwe wymienienie się kontaktami między użytkownikami urządzeń Apple. Wystarczy zbliżyć do siebie dwa iPhone'y albo iPhone'a i Watcha. Teraz podobną możliwość mają dostać użytkownicy Androida.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android jak iOS

W Google mają trwać prace nad podobną funkcją, która wewnętrznie określana jest mianem "Gesture Exchange" lub "Contact Exchange". Serwis Android Authority znalazł ślady nowości w Usługach Google Play w wersji v25.46.31. Z informacji wynika, że użytkownicy będą mieli wybór, czym dokładnie chcą się dzielić z drugą osobą. Do wyboru będą:

zdjęcie

numer telefonu

adres e-mail

Każdy będzie miał dowolny wybór w tym, jaką kombinację powyższych informacji zamierza udostępnić. Co więcej, funkcja ma też pozwolić na pobranie danych innej osoby, bez jednoczesnego dzielenia się swoimi. Po wymianie informacji na telefonach pojawi się stosowny komunikat. Po zaakceptowaniu nowy kontakt zostanie automatycznie dodany do książki adresowej.