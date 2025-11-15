Koniec kombinowania. Od przyszłego roku droższe zakupy z Temu i Shein

Kilka dni temu (13 listopada) ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej spotkali się w Brukseli, aby omówić politykę celną. Maroš Šefčovič, europejski komisarz ds. handlu, określił rozmowę mianem konstruktywnej. Jednak z perspektywy konsumentów najważniejsze są nowe ustalenia. Już od przyszłego roku zapłacimy więcej za zakupy z chińskich platform sprzedażowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Droższe zakupy na Temu, Shein i Aliexpress

Aktualnie w Unii Europejskiej ciągle obowiązuje zasada, w myśl której przesyłki o wartości poniżej 150 euro nie są objęte opłatami celnymi. Z reguły tej ochoczo korzystają chińskie platformy e-commerce, czyli między innymi Temu, Shein oraz Aliexpress. Chociaż wiele zakupów rzeczywiście nie przekracza takiej kwoty, to według szacunków aż 65 proc. może mieć celowo zaniżoną wartość, aby uniknąć podatku.

Między innymi dlatego w Unii Europejskiej już jakiś czas temu pojawił się pomysł, aby znieść limit 150 euro. To oznaczałoby, że każda, nawet najmniejsza i najtańsza przesyłka z Chin, byłaby obłożona cłem.

Początkowo mówiło się, że nowe przepisy wejdą w życie w 2028 roku, ale ministrowie finansów na wspomnianym wcześniej spotkaniu mieli zgodzić się co do przyspieszenia tych planów aż o 2 lata. Tym samym zmiany mogą wejść w życie już w przyszłym roku.

Osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie zniesienia obecnego progu cła w wysokości 150 euro wysyła wyraźny sygnał, że Europa poważnie traktuje uczciwą konkurencję i obronę interesów swoich przedsiębiorstw. Z wielkim zadowoleniem przyjmuję poparcie wyrażone przez ministrów, ponieważ europejski biznes, a w szczególności detaliści, wielokrotnie podkreślał potrzebę niezwłocznego usunięcia tego zakłócenia konkurencji. powiedział Maroš Šefčovič.