Odbierz 200 zł na kolejne zakupy – sprawdź

Wybór nowego smartfonu to sztuka kompromisów. Chcemy topowej wydajności, świetnego aparatu i ekranu, od którego trudno oderwać wzrok, ale jednocześnie nie chcemy na to wydać fortuny. Czy da się to pogodzić?

Okazuje się, że tak. Wystarczy wybrać smartfon z serii OnePlus Nord 5. A jeszcze lepiej kupić takie urządzenie w promocji Media Expert. Dzięki niej ten wybór staje się jeszcze bardziej oczywisty.

Smartfon, który niczego nie udaje

Fenomen serii Nord od zawsze polegał na inteligentnym balansie. Zamiast oferować wszystko, co możliwe, inżynierowie OnePlusa skupiali się na tym, co naprawdę liczy się w codziennym użytkowaniu. OnePlus Nord 5 kontynuuje tę filozofię z imponującą precyzją.

Sercem urządzenia jest nowoczesny i wydajny procesor wspierany przez dużą ilość pamięci RAM. Taki duet to koniec z czekaniem na załadowanie aplikacji, zacinającą się animacją czy problemami z płynnością w grach. Telefon po prostu działa – szybko, płynnie i bez zadyszki. Nie ma znaczenia, czy przeglądasz media społecznościowe, edytujesz wideo na TikToka czy relaksujesz się przy wymagającej grze mobilnej.

Szybkość to jednak nie wszystko. Równie ważny jest obraz. OnePlus Nord 5 został wyposażony w świetny ekran AMOLED z odświeżaniem do 144 Hz. Głębia czerni, nasycone, żywe kolory oraz duża płynność sprawiają, że konsumpcja treści – od oglądania seriali na Netfliksie po scrollowanie Instagrama – staje się czystą przyjemnością.

Wisienką na torcie jest technologia, z której OnePlus słynie od lat, czyli błyskawiczne ładowanie SUPERVOOC. Możesz zapomnieć o zostawianiu telefonu pod ładowarką na całą noc. Wystarczy kilkanaście minut w trakcie porannej kawy, by uzupełnić energię na cały dzień pracy. Taka funkcja realnie zmienia sposób, w jaki korzystamy ze smartfonu.

Dodatkowe informacje na temat smartfonu znajdziesz w recenzji Mieszka. OnePlus Nord 5 otrzymał notę 8,5/10, czyli bardzo wysoką.

OnePlus Nord 5 0 opinii OnePlus Nord 5 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Kup smartfon, zyskaj 200 zł na kolejne zakupy

Wypasiona specyfikacja to jedno. Drugie to zakup smartfonu na korzystnych warunkach. Właśnie z taką propozycją wychodzi sieć Media Expert.

Zasady są bardzo proste. Przy zakupie nowego smartfonu OnePlus Nord 5 na www.mediaexpert.pl, otrzymasz specjalny kod rabatowy o wartości aż 200 zł. Jeśli wybierzesz tańszy, ale nie mniej atrakcyjny model OnePlus Nord CE 5, otrzymasz kod rabatowy o wartości 100 zł.

OnePlus Nord CE5 0 opinii OnePlus Nord CE5 0 opinii Ekran 6.77" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.35 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5200mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Nie jest to wirtualna zniżka czy skomplikowany program lojalnościowy. To realna kwota, którą możesz wydać na kolejne zakupy. Potrzebujesz nowych słuchawek do świeżo zakupionego telefonu? Żadne problem. Smartwatch, głośnik Bluetooth lub powerbank na wyjazdy? To również kupisz w Media Expert.

Aby skorzystać z promocji w Media Expert, nie musisz wypełniać skomplikowanych formularzy ani czekać tygodniami czy nawet miesiącami na zwrot. Kod rabatowy otrzymujesz niedługo po zakupie. Możesz od razu zaplanować, jak go wykorzystać.

Wszystko, co musisz zrobić, to:

kupić smawrtfon OnePlus Nord 5 lub OnePlus Nord CE 5 na mediaexpert.pl w czasie trwania promocji,

poczekać na kod rabatowy, który otrzymasz w dniach 27-31 października 2025 roku na adres e-mail podany w zamówieniu,

skorzystać z kodu na kolejne zakupy.

Kod rabatowy będzie aktywny po upływie 14 dni od daty zakupu. Na wykorzystanie rabatu masz 120 dni.

Akcja promocyjna obowiązuje na stronie www.mediaexpert.pl do 12 października 2025 roku (godz. 23:59) lub do wyczerpania zapasów. Warto się więc pospieszyć i nie czekać z zakupem do ostatniej chwili. Dodatkowe szczegóły na temat promocji znajdziesz w regulaminie.

To się po prostu opłaca

OnePlus Nord 5 to smartfon dla każdego, kto ceni sobie szybkość i niezawodność, ale nie chce przepłacać za flagowe modele. Promocja w Media Expert czyni ten wybór jeszcze prostszym, ponieważ do świetnego telefonu dostajesz konkretne pieniądze w prezencie na kolejne zakupy.

Nie jest ważne, czy intensywnie się uczysz, pracujesz, czy po prostu lubisz grać i oglądać seriale. OnePlus Nord 5 to sprzęt, który dotrzyma Ci kroku. To inteligentny zakup, który się po prostu opłaca.