Niby nie promocja, a cena znakomita. 8 TB dysk zewnętrzny za 549 zł

Przechowywanie dużej ilości danych jest dość kosztowne. Dlatego trudno przejść obojętnie wobec tej oferty.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 01 PAŹ 2025
Filmiki z wakacji, zdjęcia, dokumenty, a nawet projekty, czy pliki instalacyjne gier z GOG-a. To wszystko zajmuje dużo miejsca, a jednocześnie jest warte archiwizacji. Tu do gry wchodzi aż 8 TB dysk zewnętrzny Seagate Expansion Desktop, którego możecie kupić za jedyne 549 zł, czyli w cenie gdzie trudno o porządny dysk 4 TB.

Seagate Expansion Desktop 8 TB miejsca w śmiesznie niskiej cenie

Seagate Expansion Desktop

Cena tego urządzenia jest dużym zaskoczeniem. Rzecz jasna nadaje się on bardziej jako magazyn danych, a nie sposób na ich efektywne przenoszenie. A to z powodu wagi wynoszącej 1,76 kg. Warto także podkreślić, że jest to nośnik HDD z obsługą USB 3.0. Prędkości, na które możemy liczyć, nie są więc oszałamiające, ale wystarczające do magazynowania nawet dużych plików. A to wszystko za 549 zł

I chociaż nie jest to promocja, to przy tej cenie warto się liczyć z tym, że dość szybko może zniknąć ze sklepów. Warto się więc pośpieszyć.

Seagate dysk zewnętrzny Seagate Expansion Desktop
Zródła zdjęć: Seagate