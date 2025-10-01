Niby nie promocja, a cena znakomita. 8 TB dysk zewnętrzny za 549 zł

Filmiki z wakacji, zdjęcia, dokumenty, a nawet projekty, czy pliki instalacyjne gier z GOG-a. To wszystko zajmuje dużo miejsca, a jednocześnie jest warte archiwizacji. Tu do gry wchodzi aż 8 TB dysk zewnętrzny Seagate Expansion Desktop, którego możecie kupić za jedyne 549 zł, czyli w cenie gdzie trudno o porządny dysk 4 TB.

Seagate Expansion Desktop

Cena tego urządzenia jest dużym zaskoczeniem. Rzecz jasna nadaje się on bardziej jako magazyn danych, a nie sposób na ich efektywne przenoszenie. A to z powodu wagi wynoszącej 1,76 kg. Warto także podkreślić, że jest to nośnik HDD z obsługą USB 3.0. Prędkości, na które możemy liczyć, nie są więc oszałamiające, ale wystarczające do magazynowania nawet dużych plików. A to wszystko za 549 zł.