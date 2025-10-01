Telewizja i VoD

Canal+ szaleje. Mecze Ligi Mistrzów tylko za 10 zł miesięcznie

Chcesz oglądać mecze Ligi Mistrzów? W Polsce są one dostępne na Canal+ z pakietem Super Sport. Właśnie trwa promocją, dzięki której możesz go mieć za jedyne 30 zł na 90 dni.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:03
4
W Polsce jest jeden, legalny sposób na oglądanie wszystkich meczów prawdopodobnie najbardziej ekscytujących rozgrywek na Starym Kontynencie. Tak, mowa o Lidze Mistrzów, w której mamy okazję obejrzeć pojedynek Barcelony z PSG. Ten sposób to Canal+ z pakietem Super Sport. Normalnie kosztuje on 69 zł miesięcznie, ale czytelnicy Telepolis.pl mogą skorzystać z promocji, dzięki której zapłacą tylko 30 zł za 90 dni, czyli 10 zł miesięcznie.

Promocja na Canal+ z Ligą Mistrzów

Aby skorzystać z promocji, musicie wykonać kilka prostych kroków:

  1. Załóż darmowe konto na Fortuna, korzystając z TEGO LINKU (z kodem LIGAMISTRZOW), zaznaczając zgodę marketingową.
  2. Przejdź pełną weryfikację konta.
  3. Wpłać pierwszy depozyt na kwotę minimum 50 zł.
  4. Postaw pierwszy kupon za minimum 30 zł. Muszą znajdować się na nim co najmniej 2 zdarzenia z oferty na piłkę nożną o łącznym kursie co najmniej 1,80.
  5. Przed postawieniem zakładu zaznacz suwak odpowiadający akcji "Odbierz kod na oglądanie Ligi Mistrzów".
  6. Pozostałe 20 zł możesz wypłacić (lub dalej obstawiać), więc realny koszt to 30 zł.

Po spełnieniu wszystkich warunków kod na 90-dniowy dostęp do Canal+ z pakietem Super Sport zostanie wysłany w ciągu 30 min na wskazany adres e-mail lub numer telefonu. Oferta skierowana jest do osób, które nie mają konta na Canal+. Kod należy aktywować na stronie canalplus.com.

Regulamin akcji znajduje się TUTAJ.

Prezentowani bukmacherzy są legalni. Gra u nielegalnych podlega karze. Gra wiąże się z ryzykiem. Materiał reklamowy.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Christian Bertrand / Shutterstock.com
Źródła tekstu: oprac. własne