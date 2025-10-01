Canal+ szaleje. Mecze Ligi Mistrzów tylko za 10 zł miesięcznie

W Polsce jest jeden, legalny sposób na oglądanie wszystkich meczów prawdopodobnie najbardziej ekscytujących rozgrywek na Starym Kontynencie. Tak, mowa o Lidze Mistrzów, w której mamy okazję obejrzeć pojedynek Barcelony z PSG. Ten sposób to Canal+ z pakietem Super Sport. Normalnie kosztuje on 69 zł miesięcznie, ale czytelnicy Telepolis.pl mogą skorzystać z promocji, dzięki której zapłacą tylko 30 zł za 90 dni, czyli 10 zł miesięcznie.