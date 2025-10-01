Canal+ szaleje. Mecze Ligi Mistrzów tylko za 10 zł miesięcznie
Chcesz oglądać mecze Ligi Mistrzów? W Polsce są one dostępne na Canal+ z pakietem Super Sport. Właśnie trwa promocją, dzięki której możesz go mieć za jedyne 30 zł na 90 dni.
W Polsce jest jeden, legalny sposób na oglądanie wszystkich meczów prawdopodobnie najbardziej ekscytujących rozgrywek na Starym Kontynencie. Tak, mowa o Lidze Mistrzów, w której mamy okazję obejrzeć pojedynek Barcelony z PSG. Ten sposób to Canal+ z pakietem Super Sport. Normalnie kosztuje on 69 zł miesięcznie, ale czytelnicy Telepolis.pl mogą skorzystać z promocji, dzięki której zapłacą tylko 30 zł za 90 dni, czyli 10 zł miesięcznie.
Promocja na Canal+ z Ligą Mistrzów
Aby skorzystać z promocji, musicie wykonać kilka prostych kroków:
- Załóż darmowe konto na Fortuna, korzystając z TEGO LINKU (z kodem LIGAMISTRZOW), zaznaczając zgodę marketingową.
- Przejdź pełną weryfikację konta.
- Wpłać pierwszy depozyt na kwotę minimum 50 zł.
- Postaw pierwszy kupon za minimum 30 zł. Muszą znajdować się na nim co najmniej 2 zdarzenia z oferty na piłkę nożną o łącznym kursie co najmniej 1,80.
- Przed postawieniem zakładu zaznacz suwak odpowiadający akcji "Odbierz kod na oglądanie Ligi Mistrzów".
- Pozostałe 20 zł możesz wypłacić (lub dalej obstawiać), więc realny koszt to 30 zł.
Po spełnieniu wszystkich warunków kod na 90-dniowy dostęp do Canal+ z pakietem Super Sport zostanie wysłany w ciągu 30 min na wskazany adres e-mail lub numer telefonu. Oferta skierowana jest do osób, które nie mają konta na Canal+. Kod należy aktywować na stronie canalplus.com.
Regulamin akcji znajduje się TUTAJ.
Prezentowani bukmacherzy są legalni. Gra u nielegalnych podlega karze. Gra wiąże się z ryzykiem. Materiał reklamowy.