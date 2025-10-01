Sprzęt
Bose QuietComfort SC aż 300 zł taniej. Koło takiej promocji trudno przejść obojętnie
Bose to jedna z tych marek, obok której trudno przejść obojętnie.
Dziś natomiast możemy kupić słuchawki Bose QuietComfort SC aż 300 zł taniej, bo za 699 zł, zamiast 999 zł. Mowa więc o naprawdę konkretnej obniżce.
Bose QuietComfort SC
Są to słuchawki nauszne z bardzo rozbudowanym systemem redukcji szumów. Dodatkowo można je sparować z systemem nagłośnienia Bose i np. oglądać filmy na telewizorze nie przerzedzając przy tym domownikom. Nie zabrakło także złącza AUX, które pozwala na przewodowe słuchanie muzyki. A wszystko to w promocji za 699 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.