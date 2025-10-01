Bose QuietComfort SC aż 300 zł taniej. Koło takiej promocji trudno przejść obojętnie

Dziś natomiast możemy kupić słuchawki Bose QuietComfort SC aż 300 zł taniej, bo za 699 zł, zamiast 999 zł. Mowa więc o naprawdę konkretnej obniżce.

Bose QuietComfort SC

Są to słuchawki nauszne z bardzo rozbudowanym systemem redukcji szumów. Dodatkowo można je sparować z systemem nagłośnienia Bose i np. oglądać filmy na telewizorze nie przerzedzając przy tym domownikom. Nie zabrakło także złącza AUX, które pozwala na przewodowe słuchanie muzyki. A wszystko to w promocji za 699 zł.