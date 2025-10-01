Sprzęt

Bose QuietComfort SC aż 300 zł taniej. Koło takiej promocji trudno przejść obojętnie

Bose to jedna z tych marek, obok której trudno przejść obojętnie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 01 PAŹ 2025
Bose QuietComfort SC aż 300 zł taniej. Koło takiej promocji trudno przejść obojętnie

Dziś natomiast możemy kupić słuchawki Bose QuietComfort SC aż 300 zł taniej, bo za 699 zł, zamiast 999 zł. Mowa więc o naprawdę konkretnej obniżce.

Bose QuietComfort SC Aż 300 zł taniej

Bose QuietComfort SC

Są to słuchawki nauszne z bardzo rozbudowanym systemem redukcji szumów. Dodatkowo można je sparować z systemem nagłośnienia Bose i np. oglądać filmy na telewizorze nie przerzedzając przy tym domownikom. Nie zabrakło także złącza AUX, które pozwala na przewodowe słuchanie muzyki. A wszystko to w promocji za 699 zł

Bose QuietComfort SC Aż 300 zł taniej

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Bose słuchawki Bose QuietComfort SC
Zródła zdjęć: Bose