Amazon odkrywa karty: znamy datę premiery Kindle Scribe Colorsoft

Amazon oficjalnie potwierdził, kiedy klienci będą mogli składać zamówienia na najnowsze urządzenia z rodziny Kindle. Jak donosi serwis The Verge, powołując się na rzeczniczkę Amazonu, sprzedaż ruszy 10 grudnia. Producent nie planuje w tym przypadku przedsprzedaży – urządzenia będą dostępne do kupienia od ręki od przyszłego tygodnia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ceny pozostają zgodne z zapowiedziami z września. Za innowacyjnego Kindle Scribe Colorsoft trzeba będzie zapłacić 629,99 USD (ok. 2300 zł). Z kolei odświeżony, monochromatyczny Kindle Scribe (wersja z podświetleniem) został wyceniony na 499,99 USD (ok. 1820 zł). Ceny dotyczą USA, w Europie będą nieco wyższe.

Co oferuje nowa linia Kindle Scribe?

Nowe czytniki Amazonu z linii Kindle Scribe wyposażono w 11-calowe ekrany, a ich konstrukcja została drastycznie odchudzona (w porównaniu do modelu z 2022 r.). Urządzenia mają zaledwie 5,4 mm grubości i ważą 400 gramów. Producent chwali się zastosowaniem nowego szkła o specjalnej fakturze, które ma zapewniać lepsze wrażenia podczas pisania, eliminując uczucie ślizgania się rysika, znane ze zwykłych tabletów. Dodatkowo użytkownik ma wrażenie, że tusz pojawia się dokładnie pod końcówką rysika, co dodatkowo zwiększa poczucie realizmu. Całość napędza nowy, czterordzeniowy procesor, co w połączeniu z technologią Oxide display ma gwarantować o 40% szybsze odświeżanie stron i pisanie. Zarówno nowy Scribe, jak i model Colorsoft otrzymają też ulepszony rysik z silniejszymi magnesami.

Szczególną uwagę przykuwa model Kindle Scribe Colorsoft. Amazon zastosował tu autorską technologię z wykorzystaniem diod azotowych oraz nowy silnik renderujący. Celem było uzyskanie miękkich kolorów, które nie męczą wzroku jak ekrany LCD, a jednocześnie nie wyglądają na wyblakłe. Urządzenie pozwala na notowanie w 10 różnych kolorach oraz używanie 5 odcieni zakreślaczy.