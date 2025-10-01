Microsoft prawie naprawił poważny błąd w Windows 11

Chociaż problem był poważny, to uciążliwy jedynie dla bardzo wąskiego grona osób:kolekcjonerów płyt DVD i Bluray. Polegał on na tym, że nośniki z zabezpieczeniami DRM, czyli praktycznie wszystkie oryginale płyty z filmami, sprawiały problemy przy próbie ich odtworzenia. Mowa tu o zawieszeniu się odtwarzacza, braku obrazu, lub komunikatach o błędach.

Windows 11 w końcu radzi sobie z płytami

Problemy zaczęły się od wersji KB5064081, czyli aktualizacji z sierpnia tego roku. Microsoft obiecał, że rozwiąże ten problem i… prawie to zrobił w ostatniej aktualizacji. Przez prawie rozumiem to, że firma sama przyznała w komunikacie, że ten wciąż może występować w niektórych przypadkach. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Jednak niektóre aplikacje korzystające z DRM dla dźwięku cyfrowego mogą nadal napotykać problemy.