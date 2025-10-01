Oprogramowanie

Microsoft prawie naprawił poważny błąd w Windows 11

Windows 11 miał poważny problem z zabezpieczeniami DRM. Na szczęście pojawiła się już stosowna łatka. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 01 PAŹ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft prawie naprawił poważny błąd w Windows 11

Chociaż problem był poważny, to uciążliwy jedynie dla bardzo wąskiego grona osób:kolekcjonerów płyt DVD i Bluray. Polegał on na tym, że nośniki z zabezpieczeniami DRM, czyli praktycznie wszystkie oryginale płyty z filmami, sprawiały problemy przy próbie ich odtworzenia. Mowa tu o zawieszeniu się odtwarzacza, braku obrazu, lub komunikatach o błędach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Windows 11 w końcu radzi sobie z płytami

 Problemy zaczęły się od wersji KB5064081, czyli aktualizacji z sierpnia tego roku. Microsoft obiecał, że rozwiąże ten problem i… prawie to zrobił w ostatniej aktualizacji. Przez prawie rozumiem to, że firma sama przyznała w komunikacie, że ten wciąż może występować w niektórych przypadkach. Jak możemy przeczytać w komunikacie:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Odtwarzacz DVD DENVER DVH-1245
Odtwarzacz DVD DENVER DVH-1245
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Odtwarzacz DVD DENVER DVH-7787 MK2
Odtwarzacz DVD DENVER DVH-7787 MK2
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Odtwarzacz MANTA DVD072 Emperor Basic
Odtwarzacz MANTA DVD072 Emperor Basic
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Jednak niektóre aplikacje korzystające z DRM dla dźwięku cyfrowego mogą nadal napotykać problemy.

Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że problemy będą naprawdę sporadyczne, a firma z czasem rozwiąże ten problem ostatecznie. Z drugiej strony kolekcjonerzy płyt są niszą, więc nie ma raczej szans na to, żeby ich problem został potraktowany priorytetowo.

Image
telepolis
Windows 11 DVD Blueray
Zródła zdjęć: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer