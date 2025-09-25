Masz kolekcję płyt? Windows 11 sprawił, że to tylko plastikowe krążki

I trudno się im dziwić. Owszem, jest o mniej wygodne i zajmuje znacznie więcej miejsca. Jednak nie wymaga comiesięcznej subskrypcji i nie musimy się martwić, że nasz ulubiony film czy serial nagle zniknie, lub zostanie w jakiś sposób ocenzurowany. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest tu duży pokój z projektorem / wielkim telewizorem i profesjonalnym odtwarzaczem płyt. Jednak wiele osób decyduje się na podłączenie do tego zestawu komputera, lub po prostu ogląda filmy na swoim PC. Tu do gry, cały na niebiesko-biało wkracza Windows 11.

Windows 11 nie dla fanów płyt

A dokładniej Windows 11 od wersji KB5064081, czyli aktualizacji z sierpnia tego roku. System ten sprawia problemy podczas prób odtwarzania plików Blu-Ray i DVD z filmami i serialami. Najczęstszym problemem jest system ochrony praw autorskich, który blokuje odtwarzanie legalnie zakupionych filmów na tym systemie. To jednak nie koniec.