Masz kolekcję płyt? Windows 11 sprawił, że to tylko plastikowe krążki
W obecnych czasach filmy i seriale większość z nas ogląda na platformach VOD. Są jednak osoby, które cenią sobie nośniki fizyczne.
I trudno się im dziwić. Owszem, jest o mniej wygodne i zajmuje znacznie więcej miejsca. Jednak nie wymaga comiesięcznej subskrypcji i nie musimy się martwić, że nasz ulubiony film czy serial nagle zniknie, lub zostanie w jakiś sposób ocenzurowany. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest tu duży pokój z projektorem / wielkim telewizorem i profesjonalnym odtwarzaczem płyt. Jednak wiele osób decyduje się na podłączenie do tego zestawu komputera, lub po prostu ogląda filmy na swoim PC. Tu do gry, cały na niebiesko-biało wkracza Windows 11.
Windows 11 nie dla fanów płyt
A dokładniej Windows 11 od wersji KB5064081, czyli aktualizacji z sierpnia tego roku. System ten sprawia problemy podczas prób odtwarzania plików Blu-Ray i DVD z filmami i serialami. Najczęstszym problemem jest system ochrony praw autorskich, który blokuje odtwarzanie legalnie zakupionych filmów na tym systemie. To jednak nie koniec.
Wśród zgłaszanych problemów są przerwy w odtwarzaniu, czarny ekran podczas seansu i ciągłe zawieszanie się odtwarzaczy. Dotyczy to oczywiście także zewnętrznego oprogramowania. Microsoft przyznał, że jest świadomy problemu i już pracuje nad poprawką, która ma się pojawić z kolejną dużą aktualizacją. Ta jednak może przynieść kolejne problemy, dlatego warto będzie się wstrzymać z jej instalacją przynajmniej przez kilka dni.