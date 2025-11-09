Google pozwoli nam wybrać. Nie wszystko trafi na serwery firmy
Google pracuje nad nową funkcją Androida, która pozwoli użytkownikom wybrać, co dokładnie ma się znajdować w ich kopii zapasowej.
Aktualnie, tworząc kopię zapasową telefonu z Androidem, na serwery Google trafiają wszystkie dane. To między innymi historia rozmów, SMS-y, ustawienia czy dane aplikacji. Jednak najnowsza wersja Usług Google Play sugeruje, że szykują się w tej kwestii zmiany. Android pozwoli nam wybrać, co ma trafić do kopii zapasowej.
Kopia zapasowa Androida
Już teraz możemy podejrzeć, ile miejsca zajmuje kopia zapasowa poszczególnych elementów, czyli SMS-ów i MMS-ów, historii rozmów, ustawień urządzenia oraz danych aplikacji. Jednak nie możemy wybrać, co dokładnie ma się w niej znaleźć. Jednak serwis Android Authority odkrył, że najnowsza beta wersja Usług Google Play wprowadza w tej kwestii pewną zmianę.
Google najwyraźniej pozwoli użytkownikom wybrać, które aplikacje mają trafić do kopii zapasowej. Na liście ma znajdować się każda zainstalowana appka, którą — w razie potrzeby i chęci — będziemy mogli odznaczyć i tym samym usunąć z kopii zapasowej.
Funkcja prawdopodobnie cały czas jest rozwijana. Nie mamy pewności czy i kiedy trafi do wszystkich telefonów z Androidem. Jednak z pewnością byłoby to miłe usprawnienie, bo wielu użytkowników nie chciałoby, aby niektóre dane znajdowały się na serwerach Google.