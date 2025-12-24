Sprawdzili wytrzymałość ekranu Samsunga Galaxy Z TriFold i wrzucili to na YouTube

Mamy w końcu do czynienia nie tylko z mechanizmem klapki, ale i elastycznym ekranem. O ile zawiasy w telefonach nie są niczym niezwykłym: konstrukcje z klapkami są bardzo stare, tak zginany ekran budzi obawy. Tu natomiast mamy do czynienia z trzysegmentowym ekranem, w którym mamy dwie linie zgięcia. Twórcy z kanału 오목교 전자상가 postanowili sprawdzić, jak wiele będzie on w stanie przetrwać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy Z TriFold: test wytrzymałości

Procedura testowa polegała na pełnym rozłożeniu i złożeniu smartfona przez ludzkie ręce. Każdy ten cykl był zliczany przez specjalnie przygotowany do tego celu licznik elektroniczny z czujnikami, aby wyeliminować ryzyko błędu, oraz konieczność skupiania się na liczeniu. Biorąc pod uwagę, że test ten trwał przez 8 dni z rzędu, to było to konieczne. Poniżej możecie obejrzeć skrót z tego eksperymentu. I tak, trwa on 3 godziny i 19 minut, co trudno nazwać skrótem. Pamiętajmy jednak, że mowa jest o 8 dniach testów.

Jak Samsung Galaxy Z TriFold sobie poradził? No cóż... mamy dwie wiadomości. Dobra jest taka, że ekran bez trudu przetrwał test. Zła jest taka, że po 61 tysiącach złożeń jeden z zawiasów zaczął wyraźnie skrzypieć. Drugi natomiast do niego dołączył po 121 tysiącach złożeń. Skąd ta dysproporcja? No cóż, mamy tu do czynienia z dwoma różnymi zawiasami. Jeden z nich składa ekran standardowo jak na tego typu konstrukcje, a drugi na zakładkę. Jednak to nie skrzypienie jest największym problemem, a to, że po 144 tysiącach złożeń nie udało się już w pełni otworzyć smartfona bez użycia dodatkowej siły. Tu postawiono kropkę podczas testów.