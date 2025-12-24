Aplikacje

Google AI Pro o połowę taniej. Spiesz się, zegar tyka

Firma Google przygotowała wyjątkową niespodziankę na sam koniec roku. Popularna subskrypcja z zaawansowaną sztuczną inteligencją doczekała się ogromnej obniżki ceny. To świetna okazja, by sprawdzić najnowsze możliwości giganta z Mountain View.

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym pakiecie

Google chce, żebyś korzystał z ich rozwiązań AI na co dzień. Firma właśnie ogłosiła promocję, obok której trudno przejść obojętnie. Rabat wynosi aż 50 procent na roczny plan Google AI Pro. To obecnie najbardziej rozbudowana oferta w portfolio producenta.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach subskrypcji otrzymasz dostęp do flagowego modelu Gemini 3 Pro. To jednak dopiero początek korzyści. W pakiecie znajduje się narzędzie Deep Research do głębokiego przeszukiwania sieci oraz Nano Banana Pro. Użytkownicy dostają też potężny zapas miejsca w chmurze – aż 2 TB na zdjęcia i dokumenty.

Nie tylko dla fanów czatbotów

Zniżka obejmuje szereg dodatkowych funkcji. Wyższe limity obowiązują w takich usługach, jak NotebookLM czy Jules. Zyskasz też dostęp do narzędzia Flow. Dla przedsiębiorców z USA przygotowano funkcję AI-powered calling, która ułatwia kontakt z lokalnymi firmami.

Cena rocznego planu po obniżce wygląda bardzo atrakcyjnie. Trzeba jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe. Promocja jest skierowana wyłącznie do nowych subskrybentów. Jeśli obecnie opłacasz Google One, system nie pozwoli Ci skorzystać z tej obniżki.

Google AI Pro o połowę taniej. Spiesz się, zegar tyka

Jak skorzystać z promocji?

Pracownicy Google'a potwierdzili dostępność oferty w kilku regionach. Na liście znalazła się Wielka Brytania, Chile oraz Unia Europejska. Oznacza to, że użytkownicy w Polsce również mogą szukać baneru z promocją w swoich aplikacjach lub na stronie Google.

Warto się pospieszyć z decyzją. Oficjalne wpisy w mediach społecznościowych sugerują, że okazja nie potrwa długo. Wszystko wskazuje na to, że promocja wygaśnie wraz z końcem roku, czyli 31 grudnia 2025 roku. To ostatni dzwonek na tanią przesiadkę na wyższy poziom sztucznej inteligencji.

Zródła zdjęć: mundissima / Shutterstock.com, Android Authority
Źródła tekstu: Google, Android Authority