Sprzęt

To pierwszy taki Mini PC na świecie. Jego wnętrze zaskakuje

Wbrew pozorom rynek PC nie ogranicza się tylko do procesorów AMD czy Intela. Udowadnia to najnowszy, miniaturowy komputer od Minisforum.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 10 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To pierwszy taki Mini PC na świecie. Jego wnętrze zaskakuje

Znana w świecie Mini PC firma wprowadza na rynek nowy model. Mowo o Minisforum MS-R1, czyli pierwszym szeroko dostępnym w sprzedaży modelu na bazie architektury ARM i wspierającym UEFI, który oferuje dodatkowo złącze PCIe 4.0 dla kart rozszerzeń. Co ciekawe nie mamy tutaj mowy o układzie od Qualcomma czy MediaTeka, a czymś bardziej egzotycznym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na start jest taniej - podstawowy model to ok. 1845 złotych

W obudowie o pojemności zaledwie 1,7 litra znalazł się 12-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor CIX CP8180, wzbogacony przez zintegrowany układ graficzny Immortalis-G720 MC10. Całość z TDP zaledwie 28 W i o wydajności do 45 TOPS w zadaniach AI. Dopełnia to 32 lub 64 GB pamięci LPDDR5-5500 oraz dwa miejsca M.2 dla nośników półprzewodnikowych PCIe 4.0 x4.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 24GB RAM 512GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 24GB RAM 512GB SSD macOS
0 zł
4577 zł - najniższa cena
Kup teraz 4577 zł
Komputer BLACKVIEW MP100 Pro i5-12450H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer BLACKVIEW MP100 Pro i5-12450H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1945.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 1945.95 zł
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 256GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 16GB RAM 256GB SSD macOS
-82.14 zł
2649 zł - najniższa cena
Kup teraz 2566.86 zł
Advertisement

W przypadku karty graficznej (lub NIC) możemy tutaj zamontować niskoprofilowe, jednoslotowe konstrukcje nie wymagające dodatkowego zasilania. To dość mocno ogranicza wybór, ale i tak wygląda lepiej niż w większości miniaturowych komputerów na rynku.

To pierwszy taki Mini PC na świecie. Jego wnętrze zaskakuje

Z przodu Minisforum MS-R1 znajdziemy jedno USB 3.2 Gen 2, dwa USB 2.0 oraz złącze słuchawkowe, z tyłu zaś dwa RJ-45 (10 Gbps), jedno HDMI 2.0, po dwa USB 3.2 Gen 2 typu A i C raz dwa USB 2.0. Nie zabrakło też łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

Całość napędzana jest zewnętrznym zasilaczem i pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (Debian 12), ale wspiera też inne dystrybucje oraz Androida. Opisywany Mini PC trafił już do sprzedaży, a jego cena na start to 504 dolary, czyli około 1845 złotych za wersję 32 GB RAM, ale bez SSD.

To pierwszy taki Mini PC na świecie. Jego wnętrze zaskakuje
Image
telepolis
AI ARM sztuczna inteligencja Mini PC Minisforum Cixin P1
Zródła zdjęć: Minisforum
Źródła tekstu: Minisforum, oprac. własne