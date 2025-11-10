To pierwszy taki Mini PC na świecie. Jego wnętrze zaskakuje

Znana w świecie Mini PC firma wprowadza na rynek nowy model. Mowo o Minisforum MS-R1, czyli pierwszym szeroko dostępnym w sprzedaży modelu na bazie architektury ARM i wspierającym UEFI, który oferuje dodatkowo złącze PCIe 4.0 dla kart rozszerzeń. Co ciekawe nie mamy tutaj mowy o układzie od Qualcomma czy MediaTeka, a czymś bardziej egzotycznym.

Na start jest taniej - podstawowy model to ok. 1845 złotych

W obudowie o pojemności zaledwie 1,7 litra znalazł się 12-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor CIX CP8180, wzbogacony przez zintegrowany układ graficzny Immortalis-G720 MC10. Całość z TDP zaledwie 28 W i o wydajności do 45 TOPS w zadaniach AI. Dopełnia to 32 lub 64 GB pamięci LPDDR5-5500 oraz dwa miejsca M.2 dla nośników półprzewodnikowych PCIe 4.0 x4.

W przypadku karty graficznej (lub NIC) możemy tutaj zamontować niskoprofilowe, jednoslotowe konstrukcje nie wymagające dodatkowego zasilania. To dość mocno ogranicza wybór, ale i tak wygląda lepiej niż w większości miniaturowych komputerów na rynku.

Z przodu Minisforum MS-R1 znajdziemy jedno USB 3.2 Gen 2, dwa USB 2.0 oraz złącze słuchawkowe, z tyłu zaś dwa RJ-45 (10 Gbps), jedno HDMI 2.0, po dwa USB 3.2 Gen 2 typu A i C raz dwa USB 2.0. Nie zabrakło też łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.