Valve szykuje nowy sprzęt. Zapowiedź już w tym tygodniu
Wygląda na to, że Święty Mikołaj Gaben planuje w tym roku zatrzęsienie prezentów dla graczy. A wszystkiego dowiemy się już za dwa dni.
Według najnowszych plotek już w środę, 12 listopada, Valve może zapowiedzieć nowe urządzenia, w tym długo wyczekiwany zestaw VR o nazwie Steam Frame oraz następce Steam Controllera. Co więcej, spekuluje się, że prezentacji może towarzyszyć oficjalne ujawnienie projektu HLX, który od lat krąży w sieci jako potencjalne "Half-Life 3".
Przedsprzedaż ma podobno ruszyć jeszcze w listopadzie
Nowy zestaw VR, wcześniej znany pod kryptonimem "Deckard", ma być ogromnym krokiem naprzód w porównaniu z goglami Index i oznaczać zmianę podejścia Valve do wirtualnej rzeczywistości. Jego sercem miałby być Snapdragon 8 Gen 3, dostalibyśmy dwa ekrany 2160 x 2160 px@120 Hz, a prócz tego SLAM i śledzenie oczu.
Urządzenie ma wprowadzić nową funkcję o nazwie "Frames" - wirtualne okna unoszące się w przestrzeni, które pozwolą użytkownikowi na nowy sposób interakcji z aplikacjami. Koncepcja przypomina system operacyjny Apple Vision Pro, oferujący immersyjne środowisko pracy i rozrywki.
W przypadku Steam Controller 2 największą nowością ma być funkcja "capsense", podobna do tej znanej z kontrolerów Index. System ten pozwoli na wykrywanie odległości dłoni użytkownika od bocznych uchwytów, co może przełożyć się na większy komfort i realizm rozgrywki.
Według źródła, przedsprzedaż obu produktów ruszy tydzień-dwa po prezentacji. To dodatkowo uwierzytelnia plotkę, bo czas przedświąteczny jest zawsze gorącym okresem zakupowym. Mimo wszystko do czasu oficjalnego ogłoszenia należy do tych informacji podchodzić ostrożnie.