Valve szykuje nowy sprzęt. Zapowiedź już w tym tygodniu

Według najnowszych plotek już w środę, 12 listopada, Valve może zapowiedzieć nowe urządzenia, w tym długo wyczekiwany zestaw VR o nazwie Steam Frame oraz następce Steam Controllera. Co więcej, spekuluje się, że prezentacji może towarzyszyć oficjalne ujawnienie projektu HLX, który od lat krąży w sieci jako potencjalne "Half-Life 3".

Przedsprzedaż ma podobno ruszyć jeszcze w listopadzie

Nowy zestaw VR, wcześniej znany pod kryptonimem "Deckard", ma być ogromnym krokiem naprzód w porównaniu z goglami Index i oznaczać zmianę podejścia Valve do wirtualnej rzeczywistości. Jego sercem miałby być Snapdragon 8 Gen 3, dostalibyśmy dwa ekrany 2160 x 2160 px@120 Hz, a prócz tego SLAM i śledzenie oczu.

Urządzenie ma wprowadzić nową funkcję o nazwie "Frames" - wirtualne okna unoszące się w przestrzeni, które pozwolą użytkownikowi na nowy sposób interakcji z aplikacjami. Koncepcja przypomina system operacyjny Apple Vision Pro, oferujący immersyjne środowisko pracy i rozrywki.

W przypadku Steam Controller 2 największą nowością ma być funkcja "capsense", podobna do tej znanej z kontrolerów Index. System ten pozwoli na wykrywanie odległości dłoni użytkownika od bocznych uchwytów, co może przełożyć się na większy komfort i realizm rozgrywki.