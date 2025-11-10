Sprzęt

Valve szykuje nowy sprzęt. Zapowiedź już w tym tygodniu

Wygląda na to, że Święty Mikołaj Gaben planuje w tym roku zatrzęsienie prezentów dla graczy. A wszystkiego dowiemy się już za dwa dni.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 10 LIS 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Valve szykuje nowy sprzęt. Zapowiedź już w tym tygodniu

Według najnowszych plotek już w środę, 12 listopada, Valve może zapowiedzieć nowe urządzenia, w tym długo wyczekiwany zestaw VR o nazwie Steam Frame oraz następce Steam Controllera. Co więcej, spekuluje się, że prezentacji może towarzyszyć oficjalne ujawnienie projektu HLX, który od lat krąży w sieci jako potencjalne "Half-Life 3".

Dalsza część tekstu pod wideo

Przedsprzedaż ma podobno ruszyć jeszcze w listopadzie

Nowy zestaw VR, wcześniej znany pod kryptonimem "Deckard", ma być ogromnym krokiem naprzód w porównaniu z goglami Index i oznaczać zmianę podejścia Valve do wirtualnej rzeczywistości. Jego sercem miałby być Snapdragon 8 Gen 3, dostalibyśmy dwa ekrany 2160 x 2160 px@120 Hz, a prócz tego SLAM i śledzenie oczu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Gogle VR SONY PlayStation VR2
Gogle VR SONY PlayStation VR2
0 zł
1831 zł - najniższa cena
Kup teraz 1831 zł
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S Xbox Edition 128GB Czarny
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S Xbox Edition 128GB Czarny
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S 256GB
Gogle VR OCULUS Meta Quest 3S 256GB
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Urządzenie ma wprowadzić nową funkcję o nazwie "Frames" - wirtualne okna unoszące się w przestrzeni, które pozwolą użytkownikowi na nowy sposób interakcji z aplikacjami. Koncepcja przypomina system operacyjny Apple Vision Pro, oferujący immersyjne środowisko pracy i rozrywki.

W przypadku Steam Controller 2 największą nowością ma być funkcja "capsense", podobna do tej znanej z kontrolerów Index. System ten pozwoli na wykrywanie odległości dłoni użytkownika od bocznych uchwytów, co może przełożyć się na większy komfort i realizm rozgrywki.

Według źródła, przedsprzedaż obu produktów ruszy tydzień-dwa po prezentacji. To dodatkowo uwierzytelnia plotkę, bo czas przedświąteczny jest zawsze gorącym okresem zakupowym. Mimo wszystko do czasu oficjalnego ogłoszenia należy do tych informacji podchodzić ostrożnie.

Image
telepolis
gogle vr steam Valve VR wirtualna rzeczywistość zestaw VR Deckard Steam Frame
Zródła zdjęć: Brad Lynch
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne