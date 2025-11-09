OPPO aktualizuje do Androida 16. ColorOS 16 w pierwszych telefonach
Zgodnie z zapowiedziami OPPO ruszyło z udostępnianiem stabilnej wersji nakładki ColorOS 16, opartej na systemie Android 16. Nowy soft dociera już do posiadaczy pierwszej grupy urządzeń na rynkach globalnych.
Firma OPPO jużwcześniej zapowiadała start aktualizacji ColorOS 16, obiecując, że nastąpi to w listopadzie. Pierwsze dni miesiąca przyniosły dobre wieści dla użytkowników telefonów marki, bo aktualizacja już wystartowała, począwszy od 6 listopada.
Pierwszą partią smartfonów z nowym systemem są flagowce OPPO Find N5, Find X8 Pro oraz Find X8. Już 11 listopada dołączy do nich druga tura modeli: OPPO Find N3, Find N3 Flip oraz OPPO Pad 3 Pro. Producent zaznacza, że wdrażanie przebiega etapami, dlatego aktualizacja może pojawiać się na poszczególnych urządzeniach z niewielkim opóźnieniem.
Z zapowiedzi Oppo wynika, że w listopadzie nowy system trafi także do modeli Reno14 Pro 5G. Reno14 5G, Reno14 F 5G, Reno13 Pro 5G, Reno13 5G oraz Reno13 F 5G, choć dokładne daty nie są jeszcze znane.
Co nowego w ColorOS 16?
ColorOS 16 wprowadza szereg usprawnień w wydajności i płynności działania dzięki silnikom Luminous Rendering Engine i Trinity Engine. Aplikacje uruchamiają się szybciej, przewijanie i animacje są płynniejsze, a reakcja na dotyk – bardziej precyzyjna. Producent chwali się dwucyfrowym wzrostem szybkości animacji w porównaniu do poprzedniej wersji.
Interfejs systemu został przeprojektowany, by wyglądał bardziej naturalnie. Pojawiły się nowe efekty świetlne i ruchu, tapety dynamiczne oraz pełnoekranowy tryb Always-On Display.
Nowa wersja nakładki rozwija funkcje AI – w tym AI Portrait Glow, AI Eraser i Master Cut do szybszej edycji zdjęć i wideo. Pojawiły się również nowe usługi: AI Mind Space, AI Mind Assistant oraz Smart Collections, które inteligentnie organizują treści na urządzeniu.
ColorOS 16 integruje także usługę Google Gemini Live, umożliwiającą interakcję z asystentem Google w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kontekstu multimodalnego. Ulepszono też łączność dzięki funkcji O+ Connect, ułatwiającej współpracę z komputerami z Windows i macOS.
Nie zabrakło nowości z zakresu prywatności. System OPPO Lock wprowadza funkcje Call to Lock i Dual Verification, a Private Computing Cloud chroni dane użytkowników, przetwarzając je na prywatnych serwerach producenta. Więcej szczegółów tutaj.