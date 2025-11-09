OPPO aktualizuje do Androida 16. ColorOS 16 w pierwszych telefonach

Firma OPPO jużwcześniej zapowiadała start aktualizacji ColorOS 16, obiecując, że nastąpi to w listopadzie. Pierwsze dni miesiąca przyniosły dobre wieści dla użytkowników telefonów marki, bo aktualizacja już wystartowała, począwszy od 6 listopada.

Pierwszą partią smartfonów z nowym systemem są flagowce OPPO Find N5, Find X8 Pro oraz Find X8. Już 11 listopada dołączy do nich druga tura modeli: OPPO Find N3, Find N3 Flip oraz OPPO Pad 3 Pro. Producent zaznacza, że wdrażanie przebiega etapami, dlatego aktualizacja może pojawiać się na poszczególnych urządzeniach z niewielkim opóźnieniem.

Z zapowiedzi Oppo wynika, że w listopadzie nowy system trafi także do modeli Reno14 Pro 5G. Reno14 5G, Reno14 F 5G, Reno13 Pro 5G, Reno13 5G oraz Reno13 F 5G, choć dokładne daty nie są jeszcze znane.

Co nowego w ColorOS 16?

ColorOS 16 wprowadza szereg usprawnień w wydajności i płynności działania dzięki silnikom Luminous Rendering Engine i Trinity Engine. Aplikacje uruchamiają się szybciej, przewijanie i animacje są płynniejsze, a reakcja na dotyk – bardziej precyzyjna. Producent chwali się dwucyfrowym wzrostem szybkości animacji w porównaniu do poprzedniej wersji.

Interfejs systemu został przeprojektowany, by wyglądał bardziej naturalnie. Pojawiły się nowe efekty świetlne i ruchu, tapety dynamiczne oraz pełnoekranowy tryb Always-On Display.

Nowa wersja nakładki rozwija funkcje AI – w tym AI Portrait Glow, AI Eraser i Master Cut do szybszej edycji zdjęć i wideo. Pojawiły się również nowe usługi: AI Mind Space, AI Mind Assistant oraz Smart Collections, które inteligentnie organizują treści na urządzeniu.

ColorOS 16 integruje także usługę Google Gemini Live, umożliwiającą interakcję z asystentem Google w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kontekstu multimodalnego. Ulepszono też łączność dzięki funkcji O+ Connect, ułatwiającej współpracę z komputerami z Windows i macOS.