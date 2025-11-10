Sprzęt

GeForce RTX 5000 SUPER nie będzie? NVIDIA trzyma partnerów w niewiedzy

Na światło dzienne wypływa coraz więcej szczegółów, ale to wcale nie ułatwia zrozumienia planów Zielonych. Nic nie wiedzą nawet producenci.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:27
0
W ostatnich dniach jest spore zamieszanie, gdy mowa o nowych kartach graficznych od NVIDII. Pierwotnie pojawiły się informacje o opóźnieniu i/lub anulowaniu serii GeForce RTX 5000 SUPER, wszystko ze względu na braki pamięci GDDR7 3 GB. Później jedno ze sprawdzonych źródeł powiedziało, że faktycznie przesunięto premierę - z pierwszego na trzeci kwartał 2026 roku.

Informacji coraz więcej, ale to tylko zaciemnia sprawę

Tym razem głos zabrały media z Hong Kongu i Tajwanu, znane ze swoich powiązań z partnerami Zielonych, czyli firmami jak ASUS, GIGABYTE, MSI, Palit, ZOTAC i inni. Mowa o redakcjach HKEPC oraz BenchLife.

Pierwsza z nich twierdzi, ze NVIDIA faktycznie przesunęła premierę na trzeci kwartał 2026 roku. Tym samym nie mam mowy o żadnym anulowaniu, o którym gdybało UNIKO's Hardware. BenchLife podchodzi do sprawy jednak bardziej sceptycznie, zdradzając, iż seria GeForce RTX 5000 SUPER nigdy nie pojawiła się w oficjalnych planach wydawniczych.

NVIDIA poinformowała wczoraj partnerów AIC, że nie anulowała planów dotyczących serii RTX 50 SUPER, a jedynie przesunęła datę premiery na trzeci kwartał 2026 roku.

HKEPC

Jakby tego było mało, producenci autorskich kart graficznych nie znają jeszcze nawet przybliżonej specyfikacji oraz cen. Jest to o tyle zaskakujące, że prezentacja miała pierwotnie nastąpić na targach CES 2026. A na produkcję układów potrzeba przynajmniej kilku tygodni. Tym samym mimo pojawiania się kolejnych informacji, wiemy coraz mniej. 

Oczywiście zawsze istnieje szansa, że GeForce RTX 5000 SUPER zaoferują tylko więcej VRAM i ewentualnie nieco wyższe taktowania, bez zmiany samych GPU - wtedy faktycznie producenci nie potrzebowaliby dużego wyprzedzenia, bo nie trzeba projektować nowych PCB czy chłodzeń.

Jak informowaliśmy wcześniej, NVIDIA wciąż nie przekazała partnerom AIC żadnych informacji projektowych dotyczących serii GeForce RTX 50 SUPER. Żaden partner nie otrzymał żadnych danych. Bez takich informacji mówienie o anulowaniu lub opóźnieniu nie ma sensu.

BenchLife

Z drugiej strony, Zieloni mogą całkowicie zignorować SUPERy w tej generacji. Ich dochody pochodzą obecnie z rynku akceleratorów AI, a AMD nadal nie ma odpowiedzi na modele jak GeForce RTX 5080 czy RTX 5090. Wtedy nowe karty graficzne zobaczylibyśmy dopiero w 2027 roku, a byłaby to już seria NVIDIA GeForce RTX 6000.

Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: HKEPC, BenchLife, VideoCardz, oprac. własne