NVIDIA chce być jak Rockstar. Premiera dopiero pod koniec 2026 roku

Chyba wszyscy zainteresowani światem gier wideo zdają sobie już sprawę, że Rockstar Games przesunęło premierę Grand Theft Auto VI na listopad 2026 roku. A niedawno informowaliśmy Was również o pogłoskach, że NVIDIA może opóźnić debiut serii GeForce RTX 5000 SUPER. Niestety, wygląda na to, że to prawda i Zieloni "zainspirowali się" twórcami GTA.

Debiut GeForce RTX 5000 SUPER dopiero w lipcu-wrześniu 2026

Użytkownik platformy X (daw. Twitter) o pseudonimie MEGAsizeGPU, który znany jest z trafnych przecieków na temat rynku kart graficznych, odniósł się do omawianych plotek. Potwierdził on, że nowe karty graficzne miały pierwotnie debiutować w pierwszym kwartale 2026 roku.

Nie zostały one co prawda anulowane, jak podają niektóre źródła, ale teraz w planach ich debiut jest dopiero w trzecim kwartale 2026 roku. Oznacza to okres od lipca do września. Powodem faktycznie mają być wysokie ceny i niska podaż kości GDDR7 3 GB, które miały zasilać nowe SUPERy.

No cancellation yet, just delayed. Now planned to launch in 26Q3, previously set to launch in 26Q1. https://t.co/C3RmFv1uIq — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) November 7, 2025

Tym samym nie ma co oczekiwać zapowiedzi na targach CES 2026 w Las Vegas na początku stycznia. Dużo bardziej prawdopodobnym terminem wydaje się czerwcowe wydarzenie Computex 2026 na Tajwanie.