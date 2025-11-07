Sprzęt

GeForce RTX 5000 SUPER opóźnione. Wszystko przez braki pamięci

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały zakup nowego lub modernizację obecnego PC. NVIDIA nie śpieszy się z nowymi modelami.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:43
0
Konsumenckie karty graficzne NVIDIA Blackwell debiutowały w styczniu tego roku. Tym samym wiele osób wyczekuje już odświeżenia oferty, mowa oczywiście o serii GeForce RTX 5000 SUPER. Zakładano, że układy te trafią na rynek z początkiem przyszłego roku, a ich zapowiedź nastąpi na targach CES 2026 w Las Vegas (USA). Najnowsze plotki jednak temu przeczą.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD nadal nie ma odpowiedzi na GeForce RTX 5080 i RTX 5090

Według redakcji UNIOK's Hardware, nowych kart graficznych od Zielonych nie zobaczymy zbyt szybko. Powodem tego mają być wysokie ceny na rynku DRAM i niska dostępność modułów GDDR7. Czemu to takie ważne? Bo warianty SUPER zawsze oferują większy VRAM od wersji podstawowych.

Kości pamięci w hurcie są obecnie nawet o połowę droższe. Tym samym zarówno dla NVIDII, jak i partnerów byłby to wizerunkowo bardzo zły moment na premierę - ceny musiałyby być wysokie, a podaż na rynku i tak byłaby niewielka. A presji ze strony konkurencji brak, gdyż AMD wciąż nie ma odpowiedzi nawet na dotychczasowe GPU.

Należy też pamiętać, że segment konsumencki/gamingowy to obecnie nisza. NVIDIA zarabia głównie na układach do centrów danych i stacji roboczych. I chociaż typowe akceleratory AI korzystają z pamięci HBM, to nadal dostępne są układy jak RTX PRO 6000 potrzebujące aż 96 GB GDDR7.

Oczywiście jak w przypadku wszystkich tego typu informacji, warto podchodzić do nich z pewnym dystansem. Chociaż teoria ta brzmi bardzo prawdopodobnie i wszystkie fakty się zgadzają, to jest to tylko spekulacja. NVIDIA oficjalnie nic takiego nigdzie nie zasugerowała.

telepolis
Nvidia karta graficzna GPU VRAM NVIDIA Blackwell GDDR7 GeForce RTX 5000 SUPER
Zródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: UNIOK's Hardware, Wccftech, oprac. własne