GeForce RTX 5000 SUPER opóźnione. Wszystko przez braki pamięci

Konsumenckie karty graficzne NVIDIA Blackwell debiutowały w styczniu tego roku. Tym samym wiele osób wyczekuje już odświeżenia oferty, mowa oczywiście o serii GeForce RTX 5000 SUPER. Zakładano, że układy te trafią na rynek z początkiem przyszłego roku, a ich zapowiedź nastąpi na targach CES 2026 w Las Vegas (USA). Najnowsze plotki jednak temu przeczą.

AMD nadal nie ma odpowiedzi na GeForce RTX 5080 i RTX 5090

Według redakcji UNIOK's Hardware, nowych kart graficznych od Zielonych nie zobaczymy zbyt szybko. Powodem tego mają być wysokie ceny na rynku DRAM i niska dostępność modułów GDDR7. Czemu to takie ważne? Bo warianty SUPER zawsze oferują większy VRAM od wersji podstawowych.

Kości pamięci w hurcie są obecnie nawet o połowę droższe. Tym samym zarówno dla NVIDII, jak i partnerów byłby to wizerunkowo bardzo zły moment na premierę - ceny musiałyby być wysokie, a podaż na rynku i tak byłaby niewielka. A presji ze strony konkurencji brak, gdyż AMD wciąż nie ma odpowiedzi nawet na dotychczasowe GPU.

Należy też pamiętać, że segment konsumencki/gamingowy to obecnie nisza. NVIDIA zarabia głównie na układach do centrów danych i stacji roboczych. I chociaż typowe akceleratory AI korzystają z pamięci HBM, to nadal dostępne są układy jak RTX PRO 6000 potrzebujące aż 96 GB GDDR7.