Samsung wyda własną kartę kredytową. Fanom się opłaci
Samsung planuje rozszerzyć swoją działalność finansową w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje The Wall Street Journal, koreański gigant jest w trakcie zaawansowanych ustaleń z bankiem Barclays na temat wydania własnej karty kredytowej Visa.
Nowa karta Samsunga miałaby działać podobnie jak Apple Card – oferować zwroty pieniędzy (cashback), które później można byłoby wykorzystać przy zakupie produktów Samsunga, np. smartfonów czy sprzętu RTV. Karta byłaby dostępna w formie fizycznej, choć można by jej używać także w wersji cyfrowej w smartfonie. Projekt ma na celu zacieśnienie więzi z użytkownikami sprzętów Galaxy i zwiększenie wykorzystania aplikacji Samsung Wallet oraz płatności Samsung Pay. Dla fanów Samsunga, którzy regularnie kupują nowe modele urządzeń, to na pewno dobra okazja.
Dla porównania Apple Card oferuje 2% zwrotu gotówki przy płatnościach za pośrednictwem Apple Pay, 3% zwrotu gotówki u sprzedawców partnerskich oraz nieoprocentowane raty przy zakupie urządzeń Apple.
Według źródeł WSJ Samsung i Barclays planują wprowadzić wspólną kartę jeszcze w tym roku, choć wcześniejsze terminy jej wydaniu już się przesuwały, więc tym razem może być podobnie.
Na tym jednak nie koniec. Oprócz karty kredytowej Samsung rozważa także stworzenie oferty konta oszczędnościowego o wysokim oprocentowaniu, cyfrowego konta przedpłaconego i nowej usługi w modelu „Kup teraz, zapłać później” (BNPL).
Warto przypomnieć, że od niedawna w Polsce dostępne są płatności Samsung Pay. Koreański producent coraz mocniej stawia na własne rozwiązania finansowe, choć prawdopodobnie oferta karty kredytowej nie wyjdzie poza Stany Zjednoczone.