Samsung wyda własną kartę kredytową. Fanom się opłaci

Nowa karta Samsunga miałaby działać podobnie jak Apple Card – oferować zwroty pieniędzy (cashback), które później można byłoby wykorzystać przy zakupie produktów Samsunga, np. smartfonów czy sprzętu RTV. Karta byłaby dostępna w formie fizycznej, choć można by jej używać także w wersji cyfrowej w smartfonie. Projekt ma na celu zacieśnienie więzi z użytkownikami sprzętów Galaxy i zwiększenie wykorzystania aplikacji Samsung Wallet oraz płatności Samsung Pay. Dla fanów Samsunga, którzy regularnie kupują nowe modele urządzeń, to na pewno dobra okazja.

Dla porównania Apple Card oferuje 2% zwrotu gotówki przy płatnościach za pośrednictwem Apple Pay, 3% zwrotu gotówki u sprzedawców partnerskich oraz nieoprocentowane raty przy zakupie urządzeń Apple.

Według źródeł WSJ Samsung i Barclays planują wprowadzić wspólną kartę jeszcze w tym roku, choć wcześniejsze terminy jej wydaniu już się przesuwały, więc tym razem może być podobnie.