PKO BP ostrzega. Koniecznie zapisz sobie ten numer
PKO Bank Polski wydał pilne ostrzeżenie dla wszystkich swoich klientów. Właśnie trwa atak na ich konta, ale można się przed nim łatwo uchronić.
Kampanie phishingowe, wymierzone w klientów największych banków w Polsce, nie są niczym nowym. Niemal każdego dnia Polacy otrzymują fałszywe SMS-y oraz wiadomości e-mail, w których oszuści podszywają się pod instytucje bankowe. Jednak tym razem sprawa jest na tyle poważna, że PKO BP postanowił wydać ostrzeżenie.
PKO z ważnym komunikatem dla klientów
PKO BP tym razem przestrzega przed fałszywymi e-mailami, które podszywają się pod bank. Oszuści przesyłają w nich rzekome potwierdzenie operacji, dokonanej za pomocą iPKO Biznes. Na pierwszy rzut oka nawet adres nadawcy może wydawać się prawdziwy, co może uśpić czujność nawet bardziej uważnych użytkowników.
Z kolei w załączniku do wiadomości znajduje się plik, który rzeczywiście w pierwszej chwili wygląda jak PDF. W rzeczywistości to obrazek, który kieruje do fałszywej strony internetowej.
Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. W przeciwnym razie możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem.
PKO Bank Polski przypomina, że w wiadomościach SMS oraz e-mailach nigdy nie przesyła żadnych linków, również do swojej strony internetowej. Pamiętajcie też, aby dokładnie sprawdzać adres strony internetowej, na której podajecie dane logowania do banku. Uważajcie też na reklamy w mediach społecznościowych oraz wyszukiwarce Google, ponieważ z nich też korzystają cyberprzestępcy, podszywający się pod banki.
W przypadku wątpliwości co do treści wiadomości lub autentyczności osoby podającej się za pracownika banku warto skontaktować się bezpośrednio z infolinią PKO BP pod numerem 800 302 302.