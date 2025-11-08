PKO BP ostrzega. Koniecznie zapisz sobie ten numer

Kampanie phishingowe, wymierzone w klientów największych banków w Polsce, nie są niczym nowym. Niemal każdego dnia Polacy otrzymują fałszywe SMS-y oraz wiadomości e-mail, w których oszuści podszywają się pod instytucje bankowe. Jednak tym razem sprawa jest na tyle poważna, że PKO BP postanowił wydać ostrzeżenie.

PKO z ważnym komunikatem dla klientów

PKO BP tym razem przestrzega przed fałszywymi e-mailami, które podszywają się pod bank. Oszuści przesyłają w nich rzekome potwierdzenie operacji, dokonanej za pomocą iPKO Biznes. Na pierwszy rzut oka nawet adres nadawcy może wydawać się prawdziwy, co może uśpić czujność nawet bardziej uważnych użytkowników.

Z kolei w załączniku do wiadomości znajduje się plik, który rzeczywiście w pierwszej chwili wygląda jak PDF. W rzeczywistości to obrazek, który kieruje do fałszywej strony internetowej.

Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach. W przeciwnym razie możesz stracić pieniądze i kontrolę nad kontem. ostrzega PKO BP w swoim komunikacie.

PKO Bank Polski przypomina, że w wiadomościach SMS oraz e-mailach nigdy nie przesyła żadnych linków, również do swojej strony internetowej. Pamiętajcie też, aby dokładnie sprawdzać adres strony internetowej, na której podajecie dane logowania do banku. Uważajcie też na reklamy w mediach społecznościowych oraz wyszukiwarce Google, ponieważ z nich też korzystają cyberprzestępcy, podszywający się pod banki.