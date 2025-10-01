Microsoft oszalał. 115 zł za Xbox Game Pass Ultimate

Wyniki sprzedaży doskonałe, a ci i tak podnoszą ceny

Microsoft ogłosił kolejną podwyżkę cen Xbox Game Pass Ultimate — najdroższy pakietu subskrypcji gier kosztuje teraz 29,99 dolarów miesięcznie, pomimo że usługa wygenerowała rekordowe przychody sięgające 5 miliardów dolarów rocznie. Pierwsze informacje o ryzyku podwyżek publikowaliśmy w tej wiadomości, nikt nie spodziewał się jednak, że Microsoft aż tak bardzo odepnie wrotki.

Rozmawiamy tutaj o aż 50% wzroście ceny, z dotychczasowych 19,99 dolarów na 29,99 dolarów miesięcznie. To nie inflacyjna kosmetyka, to zupełnie nowa, istotnie droższa oferta. O ile zeszłoroczne podwyżki obyły się bez jakiejkolwiek wartości dodanej dla użytkowników (Pakiet Ultimate zdrożał w Polsce z 62,99 zł do 73,99 zł miesięcznie), o tyle tym razem firma cokolwiek dodaje.

Xbox Game Pass Ultimate za 114,99 zł zamiast 73,99 zł

Xbox Game Pass Ultimate obejmuje teraz dostęp do ponad 75 premier gier rocznie, subskrypcję Fortnite Crew oraz Ubisoft+ Classics. Dodatkowo subskrybenci otrzymują lepszą jakość streamingu w chmurze oraz rozbudowany program nagród Xbox Rewards.

W tej chwili usługa daje dostęp do ponad 400 tytułów, a tylko dzisiaj Microsoft dodał do biblioteki 45 nowych gier, w tym Diablo IV, Hogwarts Legacy, kilka części Assassin’s Creed i sporo innych gier Ubisoftu.

Xbox PC Game Pass za 62,99 zł zamiast 47,99 zł, zmiany w niższych planach

Ledwie 40 zł bez grosza przed rokiem, potem 47,99 zł, a teraz już 62,99 zł kosztuje z kolei dostęp do Xbox PC Game Pass, subskrypcji przeznaczonej dla graczy PC. Jakimś profitem jest tutaj jednak zwiększenie biblioteki o 50 nowych tytułów Ubisfotu (bez dostępu do Ubisoft Classics).

Znikają też konsolowe pakiety Xbox Game Pass Standard i Xbox Game Pass Core (dotychczas za 54,99 i 36,99 zł), a zastępują je Xbox Game Pass Premium (200+ gier) i Xbox Game Pass Essential (50+ gier, wzrost z 25). Tutaj szczęśliwie ceny nie uległy zmianie.