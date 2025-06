Popularna usługa znowu podrożeje? Granie staje się coraz droższe

Gracze muszą pogodzić się z myślą, że ich hobby staje się coraz droższe. Nie tylko konsole drożeją w porównaniu z ich rynkową premierą, ale coraz więcej musimy też płacić za gry. Widać to między innymi po kwotach, jakie Nintendo życzy sobie za produkcje na Switcha 2. Podwyżkę niedawno zapowiedział też Microsoft. Jednak na tym prawdopodobnie się nie skończy.

Droższy Xbox Game Pass

Microsoft już jakiś czas temu zapowiedział, że wszystkie gry produkowane przez studia należące do Xboxa będą kosztować 80 dolarów. Pierwszym tytułem właśnie z taką ceną jest The Outer Worlds 2. Firma z Redmond podwyższyła też ceny konsol oraz akcesoriów.

Wkrótce do listy rzeczy, które podrożały, może dołączyć Xbox Game Pass. Uważni użytkownicy w kodzie strony internetowej xCloud znaleźli nowe powiadomienie, opisane jako "SubscriptionPriceIncrease". To sugeruje, że wkrótce informacja o podwyżce może zacząć wyświetlać się wszystkim graczom, który korzystają z Game Passa.

Jeśli Microsoft rzeczywiście zdecyduje się na podwyżkę cen za usługę Xbox Game Pass, to będzie już trzeci wzrost cen. Początkowo dostęp kosztował 14,99 dolarów miesięcznie, ale w 2023 roku cena podskoczyła do 16,99, a w 2024 roku do 19,99 dolarów. Nie wiadomo, ile miałaby wynieść nowa cena, ale jedno jest pewne — gracze nie będą zadowoleni. Z Xbox Game Pass korzysta podobno 35 mln osób na całym świecie.