Jaki laptop na studia? Odpowiedź jest prosta

Tak jak trudno wyobrazić sobie spaghetti bez makaronu, tak samo porządny laptop jest nieodzownym atrybutem każdego studenta. Tutaj od lat nic się nie zmieniło. Zmieniły się natomiast laptopy, które towarzyszą studentom podczas walki o upragniony dyplom.

Współczesne komputery MSI z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX swoimi możliwościami potrafią przyćmić dawne superkomputery. To potężne maszyny, które doskonale nadają się do nauki, rozrywki, a także bardziej ambitnych zastosowań – w tym badań naukowych, projektowania i produkcji treści na absolutnie najwyższym poziomie.

Dlaczego warto wybrać takiego laptopa na studia i co w ten sposób można zyskać? Jest co najmniej kilka dobrych powodów.

Nauka napędzana sztuczną inteligencją

Prawdziwa moc laptopów MSI z układami NVIDIA GeForce RTX drzemie w sztucznej inteligencji.

O tym, że AI przydaje się w nauce, nie trzeba dziś chyba nikogo przekonywać. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie użył ChatGPT do szukania odpowiedzi na zadanie domowe lub nie napisał z jego pomocą wypracowania. Tego typu sztuczki to jednak tylko namiastka tego, co można zrobić z pomocą najnowszych układów NVIDII.

Dzięki rdzeniom Tensor oraz architekturze zaprojektowanej z myślą o zaawansowanych obliczeniach układy NVIDIA GeForce RTX doskonale radzą sobie z obsługą sztucznej inteligencji lokalnie – na naszych komputerach, bez dostępu do Internetu i wysyłania danych do centrum danych gdzieś na drugim końcu świata.

Przykładowo, dzięki aplikacji ChatRTX możemy stworzyć własnego wirtualnego asystenta bazującego na wybranym przez nas dużym modelu językowym (LLM) i korzystać z niego w pełni lokalnie. Bez subskrypcji, bez ograniczeń, ale za to dokładnie dopasowanego do naszych wymagań. Potrzebujemy do tego jedynie komputera z układem NVIDIA GeForce RTX co najmniej serii 30 z minimum 8 GB VRAM.Przykładowo, GeForce RTX 5090 na pokładzie MSI Titan 18 HX AI A2XW wystarczy do tego zadania z nawiązką.

I to w sumie taki najbardziej banalny przykład tego, co można zrobić z AI na własnej maszynie. Bo uwierzcie, opcji jest znacznie więcej – od generowania profesjonalnych grafik 3D, poprzez tworzenie dokładnych raportów na podstawie dostarczonych materiałów, aż po narzędzia do szczegółowej analizy kodu. Tak naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia i wydajność układu graficznego, ale o tą ostatnią w przypadku RTX-ów nie trzeba się martwić.

Profesjonalne aplikacje z turbodoładowaniem

Jeśli studiujecie kierunek inżynieryjny, dodatkowym wyzwaniem jest konieczność korzystania ze specjalistycznego oprogramowania. SOLIDWORKS, Blender i wiele innych aplikacji związanych z modelowaniem czy zaawansowanymi obliczeniami ma równie „zaawansowane” wymagania co do mocy obliczeniowej, a zatem laptop na takie studia musi mieć odpowiednie parametry.

Mówimy tu o scenariuszach, do których z tabletem czy mobilnym ultrabookiem nawet nie ma sensu podchodzić. Ale z laptopem wyposażonym w RTX-a? To co innego. Większość aplikacji związanych z inżynierią czy analizą danych pozwala wykorzystać układ graficzny do przyspieszenia obliczeń i robi to gigantyczną różnicę. Już GeForce RTX 5060, którego można znaleźć na niedrogich laptopach np. z rodziny MSI Cyborg, pozwala uzyskać nawet czterokrotnie wyższą wydajność w aplikacjach takich jak SOLIDWORKS czy Enscape. Topowe modele, takie jak MSI Titan 18 HX AI A2XW z GeForce RTX 5090, praktycznie nie ustępują najwydajniejszym stacjonarnym stacjom roboczym.

Kreatywne wsparcie z laptopem na studia

A że nie samymi liczbami człowiek żyje, to laptopa na studia z NVIDIA GeForce RTX można też wykorzystać do zastosowań nieco bardziej kreatywnych.

Wspomniałem już, że komputery MSI z RTX-ami to absolutne bestie, kiedy chodzi o sztuczną inteligencję. Tak się składa, że jest to zaskakująco przydatne, kiedy przychodzi do pracy z wszelkiej maści programami graficznymi, które coraz częściej wykorzystują narzędzia na bazie AI. Żeby nie szukać daleko, mówimy tu chociażby o inteligentnym usuwaniu obiektów czy rozszerzaniu płótna w Adobe Photoshop. Na laptopach z układami NVIDIA GeForce RTX tego typu aplikacje będą działały dużo szybciej, pozwalając znacznie łatwiej uzyskać satysfakcjonujący efekt.

A to tylko jedna ze sztuczek, która czeka na twórców treści. Jeśli nagrywacie i montujecie wideo, z pewnością docenicie, że w najnowsze układy z rodziny NVIDIA GeForce RTX 50 oferują sprzętowe dekodowanie wideo 4:2:2. Z kolei NVIDIA Broadcast to najprostszy sposób, by przekształcić nawet najbardziej zagracony akademik w profesjonalne studio. Dzięki tej aplikacji za pomocą raptem kilku kliknięć można stworzyć profesjonalnie doświetlony kadr, do woli przerobić tło i wyglądać profesjonalnie – niezależnie od tego czy prowadzimy właśnie livestreama na Twitchu, czy ważną prezentację na Teamsach.

Gaming na najwyższym poziomie

No i nie warto zapominać o prawdopodobnie pierwszej rzeczy, jaka przyjdzie Wam do głowy na widok laptopów MSI z układami GeForce RTX – graniu.

Przez lata marka NVIDIA GeForce była synonimem gamingu z najwyższej półki. Decydując się na sprzęt z kartą Zielonych zyskiwaliśmy dostęp do pionierskich technologii graficznych oraz absolutnie topowej wydajności i to się nie zmieniło – współczesne układy NVIDIA GeForce RTX to w dalszym ciągu gwarancja komfortowego grania w najwyższej możliwej jakości. Co więcej, w dzisiejszych czasach maksymalna moc nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla maszyn stacjonarnych.

Najlepszy przykład? Laptop MSI Titan 18 HX AI A2XW z NVIDIA GeForce RTX 5090. To maszyna, która absolutnie zjada na śniadanie większość domowych pecetów, odpalając niemal każdą grę AAA w 4K, z wysokimi frameratem i niskimi opóźnieniami uzyskanymi dzięki technologii NVIDIA Reflex 2. Przykładowo, w Cyberpunk 2077 spokojnie można ustawić wszystkie ustawienia na ultra, włącznie z ray tracingiem, i dzięki DLSS 4 z Multi Frame Generation nadal uzyskać blisko 120 FPS, dobijając do maksimum dla zastosowanego wyświetlacza 120 Hz. Czy Wasza stacjonarka tak potrafi?

A nie wolno zapominać, że poza czystą wydajnością wspomniany laptop ma sporo elementów na miarę segmentu premium. Ot, chociażby zaawansowany system chłodzenia z komorą parową, obudowę wykonaną ze stopu magnezu i aluminium czy mechaniczną klawiaturę przygotowaną wspólnie ze Steelseries. Ot, gamingowa bestia w najlepszym wydaniu.

Oczywiście nie każdy chce mieć w domu czy (zwłaszcza) w plecaku 18-calowe monstrum. Najlepsze jest jednak to, że tak naprawdę wcale nie trzeba wybierać sprzętu z najwyższej półki, żeby cieszyć się rewelacyjną wydajnością w grach. Dzięki technologiom takim jak NVIDIA DLSS 4 z wydajnym upscalingiem i generowaniem klatek wystarczy nawet niedrogie modele pokroju MSI Cyborg 15 z NVIDIA GeForce RTX 5050 potrafią najnowsze produkcje w wysokiej rozdzielczości. Taki laptop z całą pewnością będzie optymalnym wyborem dla studentów.

W efekcie decydując się na dowolny laptop MSI z układami NVIDII możemy mieć pewność, że dostajemy gamingową bestię.

MSI Center – wyciągnij więcej ze swojego laptopa

Jedną z fajniejszych rzeczy w laptopach MSI jest to, że oprócz świetnej specyfikacji do dyspozycji dostajemy aplikację MSI Center. To najprostszy sposób, by wycisnąć maksimum ze swojego komputera, niezależnie od tego, w jaki sposób planujemy z niego korzystać.

Z poziomu aplikacji możemy płynnie przełączać się między różnymi zestawami ustawień w zależności od aktualnego scenariusza. Możemy zmieniać profile wydajności, kolory ekranu albo korzystać z narzędzi pokroju wbudowanej aktywnej redukcji szumów czy narzędzia do analizy siły sygnału Wi-Fi (przydatna rzecz, szczególnie w zatłoczonym akademiku). To praktyczne wsparcie, które warto mieć pod ręką, bo najzwyczajniej w świecie ułatwia życie.

MSI + NVIDIA GeForce RTX – ideał dla każdego studenta

Bycie studentem to nie tylko nauka. Tak samo laptop na studia to nie tylko maszyna, na której przegląda się skrypty z wykładów. To sprzęt, który służy nauce, tworzeniu ambitnych projektów, stawianiu pierwszych kroków na ścieżce kariery zawodowej oraz realizowaniu pasji. To także sprzęt, który służy rozrywce, bo o to też przecież w życiu chodzi.

Dobra wiadomość jest taka, że laptopy MSI z układami NVIDIA GeForce RTX doskonale odnajdują się w każdej z tych ról. Także jeśli szukacie sprzętu, który pomoże Wam przetrwać studia, to wiecie, gdzie go szukać.