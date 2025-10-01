Revolut ma nowe karty płatnicze. Konkurencja może zazdrościć
Revolut wprowadza nowe karty płatnicze dla posiadaczy kont Metal oraz Premium. Te z pewnością wyróżniają się na tle konkurencji.
Revolut poinformował swoich użytkowników kont Premium oraz Metal, że mogą już zamawiać nowe karty płatnicze. Te wykonane są z metalu i mają nowe kolory — informuje cashless.pl.
Revolut z nowymi kartami płatniczymi
Brytyjski fintech wprowadził kilka nowych kolorów swoich metalowych kart. Dla posiadaczy konta Premium dostępne są dwa nowe kolory: szałwiowa zieleń oraz nocny błękit. Z kolei użytkownicy kont Metal mogą zamawiać nową kartę w kolorze brązowym. W obu przypadkach możliwa jest dodatkowa personalizacja, czyli np. dodanie napisu lub własnej grafiki.
Jednocześnie Revolut wycofał karty w kolorze lawendy oraz różowego złota, które były w ofercie od 2019 roku. Nowości mogą zamawiać zarówno osoby posiadające karty Visa, jak i Mastercard. Niewiele banków i instytucji finansowych ma w swojej ofercie metalowe karty płatnicze, więc brytyjski fintech z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji.