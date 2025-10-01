Revolut ma nowe karty płatnicze. Konkurencja może zazdrościć

Revolut poinformował swoich użytkowników kont Premium oraz Metal, że mogą już zamawiać nowe karty płatnicze. Te wykonane są z metalu i mają nowe kolory — informuje cashless.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

Revolut z nowymi kartami płatniczymi

Brytyjski fintech wprowadził kilka nowych kolorów swoich metalowych kart. Dla posiadaczy konta Premium dostępne są dwa nowe kolory: szałwiowa zieleń oraz nocny błękit. Z kolei użytkownicy kont Metal mogą zamawiać nową kartę w kolorze brązowym. W obu przypadkach możliwa jest dodatkowa personalizacja, czyli np. dodanie napisu lub własnej grafiki.