Konta

Revolut ma nowe karty płatnicze. Konkurencja może zazdrościć

Revolut wprowadza nowe karty płatnicze dla posiadaczy kont Metal oraz Premium. Te z pewnością wyróżniają się na tle konkurencji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:33
Revolut poinformował swoich użytkowników kont Premium oraz Metal, że mogą już zamawiać nowe karty płatnicze. Te wykonane są z metalu i mają nowe kolory — informuje cashless.pl.

Revolut z nowymi kartami płatniczymi

Brytyjski fintech wprowadził kilka nowych kolorów swoich metalowych kart. Dla posiadaczy konta Premium dostępne są dwa nowe kolory: szałwiowa zieleń oraz nocny błękit. Z kolei użytkownicy kont Metal mogą zamawiać nową kartę w kolorze brązowym. W obu przypadkach możliwa jest dodatkowa personalizacja, czyli np. dodanie napisu lub własnej grafiki.

Jednocześnie Revolut wycofał karty w kolorze lawendy oraz różowego złota, które były w ofercie od 2019 roku. Nowości mogą zamawiać zarówno osoby posiadające karty Visa, jak i Mastercard. Niewiele banków i instytucji finansowych ma w swojej ofercie metalowe karty płatnicze, więc brytyjski fintech z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji.

telepolis
Revolut Revolut Metal Revolut Premium Revolut nowe karty płatnicze
Zródła zdjęć: Matthew Nichols1 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Cashless.pl