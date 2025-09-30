Ważna noc dla klientów ING. Gotówka może zniknąć z bankomatów
Klienci Banku ING powinni mieć się na baczności. W nadchodzący weekend lepiej zaopatrzyć się w gotówkę z wyprzedzeniem. Bank zaplanował kilkugodzinną przerwę, która może zaskoczyć wiele osób.
Jeśli jesteś klientem ING Banku Śląskiego, zanotuj tę datę w kalendarzu. Planujesz nocną wyprawę po gotówkę w najbliższy weekend? Możesz "pocałować klamkę". Bank wydał krótki, ale bardzo ważny komunikat dotyczący planowanej przerwy technicznej.
Kiedy i gdzie nie wypłacisz pieniędzy?
Problem dotyczy nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli z 5 na 6 października 2025 roku. Dokładnie w godzinach od 23:00 do 2:00 nad ranem mogą wystąpić poważne problemy z działaniem kluczowych urządzeń.
Utrudnienia obejmą wszystkie wpłatomaty i bankomaty sieci ING Banku Śląskiego oraz Planet Cash. Oznacza to, że przez trzy godziny wypłata lub wpłata gotówki może być całkowicie niemożliwa. Bank informuje, że powodem są planowane prace serwisowe.
Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.
To krótka przerwa, w dodatku obejmująca godziny nocne z niedzieli na poniedziałek. Wciąż jednak mogą się znaleźć osoby, które właśnie wtedy będą potrzebować gotówki. Warto więc się w nią zaopatrzyć wcześniej. A w przypadkach mniej naglących, poczekać do końca przerwy.