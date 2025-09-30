Ważna noc dla klientów ING. Gotówka może zniknąć z bankomatów

Jeśli jesteś klientem ING Banku Śląskiego, zanotuj tę datę w kalendarzu. Planujesz nocną wyprawę po gotówkę w najbliższy weekend? Możesz "pocałować klamkę". Bank wydał krótki, ale bardzo ważny komunikat dotyczący planowanej przerwy technicznej.

Kiedy i gdzie nie wypłacisz pieniędzy?

Problem dotyczy nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli z 5 na 6 października 2025 roku. Dokładnie w godzinach od 23:00 do 2:00 nad ranem mogą wystąpić poważne problemy z działaniem kluczowych urządzeń.

Utrudnienia obejmą wszystkie wpłatomaty i bankomaty sieci ING Banku Śląskiego oraz Planet Cash. Oznacza to, że przez trzy godziny wypłata lub wpłata gotówki może być całkowicie niemożliwa. Bank informuje, że powodem są planowane prace serwisowe.

Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line. dodaje Bank ING w komunikacie