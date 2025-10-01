Znajdź tablet perfekcyjnie dopasowany do siebie. Z Lenovo to możliwe

Czy to najlepszy czas na zakup nowego tabletu? Jak najbardziej. Raz, że dobry moment na zakup nowego tabletu jest w zasadzie zawsze. A dwa, że w ofercie Lenovo pojawiło się kilka nowości, dzięki którym bez trudu znajdziecie model doskonale skrojony do Waszych potrzeb.

Dla każdego idealny tablet będzie wyglądał nieco inaczej, oferował inną funkcjonalność i co za tym idzie inaczej kosztował. Na całe szczęście firma Lenovo bardzo dobrze to rozumie i dlatego przygotowała cały zestaw nowości przygotowanych z myślą o różnych scenariuszach.

Lenovo Idea Tab – idealny tablet rodzinny

Dla wielu z nas tablet to po prostu taki większy ekran, na którym można poprzeglądać Internet, poczytać książkę czy obejrzeć odcinek ulubionego serialu. Tego typu sprzęt w teorii nie służy do bardziej zaawansowanych zastosowań, co nie znaczy, że nie powinien oferować porządnej specyfikacji. Tym bardziej, że korzysta z niego zwykle cała rodzina i nigdy nie wiadomo, jakiemu wyzwaniu będzie musiał danego dnia sprostać.

Właśnie w takiej roli wyśmienicie sprawdzi się Lenovo Idea Tab. Model niedrogi, ale za to świetnie wyposażony.

Wrażenie robi tu przede wszystkim wyświetlacz. Panel IPS o przekątnej 11” i wysokiej rozdzielczości 2560 x 1600, jasności 500 nitów i odświeżaniu 90 Hz idealnie nadaje się zarówno do przeglądania Internetu, relaksu przy ulubionej grze, jak i oglądania filmów czy seriali. W połączeniu z aż czterema głośnikami i obsługą technologii Dolby Atmos czyni to z Lenovo Idea Tab doskonałe domowe centrum rozrywki.

Ale Lenovo Idea Tab świetnie sprawdzi się także w zastosowaniach bardziej produktywnych. Wydajny procesor MediaTek Dimensity 6300 gwarantuje płynną pracę z niemal wszystkimi popularnymi aplikacjami. W parze z dedykowaną, opcjonalną klawiaturą Lenovo Folio Keyboard czyni to z niego świetną alternatywę dla domowego laptopa, której nie jest straszny ani Word, ani Excel, ani nawet Chrome z setką otwartych kart.

Warto też dodać, że Lenovo dołącza do urządzenia zaawansowany rysik Tab Pen, który zwiększa możliwości tabletu w pisaniu, planowaniu, nauce i nie tylko.

Mówiąc krótko, Lenovo Idea Tab to ideał uniwersalnego rodzinnego laptopa. Ma w zasadzie wszystko, czego od tego typu sprzętu można oczekiwać – włącznie z akumulatorem o pojemności aż 7040 mAh – a że pracuje pod kontrolą Androida 15 z pełnym dostępem do Sklepu Play, to jego możliwości są praktycznie nieograniczone. To sprzęt, który przyda się w każdym domu.

Lenovo Idea Tab Plus – doskonały wybór dla ucznia i studenta

Lenovo Idea Tab Plus rozwija kilka kluczowych cech swojego mniejszego brata. Te z pozoru drobne zmiany sprawiają jednak, że mamy do czynienia ze sprzętem, który w odpowiednich rękach absolutnie rozwija skrzydła.

Na pokładzie Lenovo Idea Tab Plus znajduje się wydajny procesor MediaTek Dimensity 6400 i – w zależności od modelu – 8 lub 12 GB pamięci RAM. Oprócz tego dostajemy tu wyświetlacz IPS o przekątnej aż 12,1”, odświeżaniu 90 Hz oraz rewelacyjnych parametrach, w tym w szczególności świetnym odwzorowaniem kolorów. Mówimy tu o 96 procent pokrycia szerokiego gamutu DCI-P3. Tłumacząc to na ludzki, Lenovo Idea Tab Plus potrafi wyświetlić praktycznie każdy kolor, jaki sobie wyobrazimy, a co więcej, robi to w imponująco dużym formacie. Oprócz tego ekran osiąga szczytową jasność na poziomie nawet 800 nitów, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy i nauki nawet w podróży.

Teraz wystarczy dodać do tego obsługę rysika Lenovo Tab Pen i okazuje się, że mamy fenomenalny tablet graficzny w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeśli zawsze myśleliście o zakupie tego typu sprzętu, ale odstraszał Was wysoki koszt oraz ograniczona funkcjonalność tego typu gadżetów, Lenovo Idea Tab Plus może być najlepszym wyborem właśnie dla Was.

Rysik w Lenovo Idea Tab doskonale sprawdza się także do tworzenia notatek, pisania, planowania i obsługi funkcji Circle to Search with Google. Przy wyświetlaczu 12,1”, obsłudze asystenta AI Google Gemini oraz w parze z klawiaturą Lenovo Folio Keyboard to rewelacyjna alternatywa dla laptopa – szczególnie, że mało który laptop pozwala na robienie odręcznych notatek za pomocą rysika. Dodatkowo każdy uczeń czy student doceni funkcję Lenovo AI Notes do upraszczania i dopracowywania tekstów, tworzenia streszczeń i niezwykle pojemną baterię (10200 mAh), która gwarantuje bardzo długi czas pracy urządzenia.

Lenovo Yoga Tab – idealny tablet dla najbardziej wymagających

Jest też drugi koniec spektrum – osoby, dla których tablet to narzędzie pracy, pasjonaci technologicznych nowinek, którzy chcą mieć to, co na rynku najlepsze oraz kreatywni twórcy. Dla nich także wśród nowości przygotowanych przez Lenovo znajdzie się urządzenie skrojone pod ich potrzeby.

Lenovo Yoga Tab to tablet z absolutnie najwyższej półki. Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 z lokalną wbudowaną sztuczną inteligencją, nawet 12 GB RAM i potężny akumulator o pojemności 8860 mAh. Do tego wysokiej klasy wyświetlacz PureSight Pro, czyli wysokiej klasy panel LTPS o rozdzielczości 3200 x 2000, co na przekątnej 11,1” daje obraz ostry jak brzytwa. Wszystko to zamknięto w obudowie o grubości raptem 6,2 mm i wadze 458 g.

Po co to wszystko? Przykładowo, do profesjonalnej pracy z grafiką. Wspomniany wyświetlacz może się pochwalić jeszcze doskonałym odwzorowaniem kolorów – tutaj pokrycie przestrzeni DIC-P3 sięga aż 98 procent. W połączeniu z wysoką wydajnością topowego układu firmy Qualcomm oraz dołączonym rysikiem Lenovo Tab Pen Pro daje to olbrzymie możliwości np. jeśli chodzi o obróbkę zdjęć.

Dzięki technologii Lenovo AI SuperRes (AISR) bez problemu podbijemy rozdzielczość dowolnej grafiki bez konieczności szukania dodatkowych aplikacji. Z kolei stosowany przez producenta algorytm PureSight Pro gwarantuje spójną kalibrację na wszystkich kompatybilnych wyświetlaczach. Dzięki temu nad wybranym projektem możemy równolegle pracować np. na tablecie oraz stacjonarnej stacji roboczej i zawsze możemy mieć pewność, że uzyskamy dokładnie taki rezultat, jakiego oczekujemy.

Z kolei do udogodnień bardziej uniwersalnych bez wątpienią należy funkcja Share Hub, która pozwala płynnie przenosić pliki między tabletem i komputerem, czy Smart Clipboard, dzięki której treści przekopiowane na jednym urządzeniu natychmiast będą dostępne na drugim. W połączeniu z bogatym zestawem narzędzi na bazie AI i opcjonalną dedykowaną klawiaturą z touchpadem czyni to z Lenovo Yoga Tab fenomenalną wręcz maszynę do kreatywnej pracy.

Wisienką na torcie jest fakt, że w pakiecie razem z tabletem dostajemy dwa miesiące bezpłatnego dostępu do Adobe Express Premium oraz Adobe Lightroom, a także trzy miesiące Perplexity Pro, czyli jednego z najbardziej zaawansowanych asystentów AI na rynku. Mówiąc krótko, Lenovo Yoga Tab to pełny pakiet, który pomoże Wam wynieść swoją produktywność na zupełnie nowy poziom.

A że po pracy świetnie sprawdzi się do oglądania filmów czy grania w ulubione gry? To tylko dodatkowy atut!

Tablety Lenovo – idealny wybór dla każdego

Nieważne, czy szukacie niedrogiego i uniwersalnego tabletu dla rodziny, funkcjonalnego asystenta do nauki i pracy czy niezawodnej maszyny do najbardziej kreatywnych zastosowań – wśród nowości firmy Lenovo na pewno znajdziecie model idealnie skrojony na miarę Waszych potrzeb. Jedyne, co zostało, to zastanowić się, czego dokładnie potrzebujecie i ruszyć do sklepu. O resztę zadba Wasz nowy tablet.