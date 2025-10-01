Uznana komedia Apple'a wskoczy na platformę już 15 października

Im więcej "Kasy", tym lepiej

Platforma potwierdza oficjalnie - serial "Kasa" powróci na nasze ekrany jesienią. Warto przypomnieć, że producentką wykonawczą serialu jest Maya Rudolph, gwiazda i sześciokrotna laureatka nagrody Emmy. Apple podaje, że 10-odcinkowy trzeci sezon "Kasa" zadebiutuje na całym świecie, a pierwsze dwa odcinki pojawią się w środę, 15 października na Apple TV+. Będą wskakiwały na platformę regularnie w każdą kolejną środę, aż do 10 grudnia.

Czeka nas zatem całkiem miły jesienny czas przed ekranami własnych telewizorów. Najlepiej na miękkiej kanapie, z miską popcornu na kolanach.

O czym opowiada serial "Kasa" ("Loot")?

"Komedia przyjemna i niepozbawiona morału" - czytamy na filmwebie. I trzeba przyznać, że jest to opis serialu w pigułce. Treść serialu jest bardzo pozytywna, a zarazem intrygująca. Molly Wells (Rudolph) wyrusza w podróż ku samopoznaniu, ale bynajmniej nie z pustymi rękami. Robi to po tym, jak otrzymała 87 miliardów odszkodowania rozwodowego od swojego bogatego męża, miliardera z branży technologicznej, Johna Novaka (w tej roli zobaczymy Adama Scotta).

Wraz z kolejnymi odcinkami obserwujemy jak Molly rozkwita na stanowisku szefowej własnej organizacji - Fundacji Wells. Jej pracownicy z kolei, to zabawni outsiderzy, którzy wspierają ją w wysiłkach, aby dotrzymała obietnicy i rozdała swój ogromny majątek.

Warto zaznaczyć, że końcówka drugiego sezonu pozostawiła widzów w nie lada napięciu - Wells wraz z zaufanym asystentem, Nicolasem wsiadają do prywatnego odrzutowca Molly, z rozkazem by zabrał ją najdalej jak się da. Czym producenci zaskoczą nas tym razem?

Oprócz Rudolph, w obsadzie ponownie pojawią się Michaela Jae Rodriguez, Faxon, Ron Funches i Booster.