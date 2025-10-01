Motorola: budżetowy smartfon z 7000 mAh już w Polsce

Najnowszy przedstawiciel popularnej linii moto g – Motorola moto g06 power – miał swoją premierę na wrześniowych targach IFA. Jak zapowiadał producent, telefon wkracza do sprzedaży w Polsce.

Motorola moto g06 power ma największy wyświetlacz w historii tej serii – aż 6,88 cala, choć rozdzielczość to tylko skromne HD+, Matryca LCD oferuje jasność do 600 nitów, odświeżanie 90 Hz i wyróżnia się funkcją Water Touch, która pozwala korzystać z ekranu mokrymi palcami. Wyświetlacz chroniony jest natomiast szkłem Corning Gorilla Glass 3.

Smartfon ma 8,82 mm grubości i waży 220 g. Klasa ochrony IP64 zabezpiecza obudowę przed kurzem i przypadkowym zalaniem. Urządzenie jest wykończone tworzywem, które nie łapie odcisków palców, do zestawu dodawane jest także etui.

Niewątpliwie największym atutem Moto g06 power jest pojemny akumulator 7000 mAh, który ma wystarczać na ponad dwa i pół dnia pracy, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Producent podkreśla, że bateria zachowuje ponad 80% pojemności nawet po 1000 cykli ładowania, dzięki czemu urządzenie utrzyma długi czas pracy.

Sercem moto g06 power jest układ MediaTek Helio G81 Extreme, któremu pomaga 4 GB pamięci RAM. Na swoje dane użytkownicy otrzymują 64 GB pamięci wewnętrznej z opcją zamontowania karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB.

Nowy smartfon jest wyposażony w głośniki stereo z Dolby Atmos i Bass Boost. Do tego w specyfikacji znajdziemy aparat główny 50 Mpix wspierany sztuczną inteligencją oraz przedni aparat 8 Mpix do selfie.

Smartfon jest oferowany w kolorach: niebieskim (PANTONE Tapestry) oraz oliwkowym (PANTONE Laurel Oak).

Ceny i dostępność w Polsce

Motorola moto g06 power (4/64 GB) jest dostępna w cenie 499 zł, w Showroomie Lenovo i Motorola (Warszawa), a także u oficjalnych partnerów marki: RTV EURO AGD, Media Expert, X-kom, Komputronik, Neonet, Sferis, Delkom, GT Group Tomaszek i w sklepie internetowym elenovo. Smartfon będzie można również zakupić u trzech operatorów sieci komórkowych: Plus, Play oraz Orange.