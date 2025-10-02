Musk to pierwsza osoba z takim majątkiem. Kolejna granica przekroczona

Pierwszy na świecie półbilioner

Musk ma powody do radości. We środę, stał się oficjalnie pierwszą osobą na świecie, której majątek wynosi pół biliona dolarów. Jest na dobrej drodze, aby w przyszłości stać się osobą z majątkiem biliona, którą za oceanem określa się mianem "trillionaire".

Dalsza część tekstu pod wideo

Musk, w grudniu 2024 roku, stał się pierwszą osobą w historii, której majątek wynosił 400 miliardów dolarów lub więcej. Tym samym, właściciel wielu firm technologicznych, wyprzedził drugiego w kolejności Larry'ego Ellisona, aż o kwotę 150 miliardów dolarów.

Stało się to za sprawą wykupienia przez niego ostatnio akcji Tesli. Jak się okazuje, był to dobry ruch, bowiem akcje Tesli wzrosły o prawie 4% do godziny 15:30 czasu wschodniego we środę, dodając do majątku Muska ok. 9,3 miliarda dolarów. Wartość netto majątku potentata technologicznego na krótko sięgnęła wczoraj 500,1 mld dolarów, po czym spadła do 499 mld dolarów.

Cena pojazdów elektrycznych marki wzrosła prawie dwukrotnie od czasu, gdy Musk oficjalnie ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska szefa Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE) prezydenta Trumpa. Zrobił to pod pretekstem poświęcenia większej ilości czasu Tesli.