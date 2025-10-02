Sprzęt

Realme 15 Pro dla fanów Gry o tron. Limitowana edycja od 8 października

Realme szykuje specjalną edycję swojego najnowszego smartfonu. Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition zadebiutuje w przyszłym tygodniu, a producent już teraz podgrzewa atmosferę, uchylając rąbka tajemnicy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:46
Już za kilka dni, 8 października, zadebiutuje Realme 15 Pro w wersji Game of Thrones Limited Edition, czyli telefon dla fanów Gry o Tron. Producent zapowiada już ten model w mediach społecznościowych oraz na stronie https://event.realme.com/in/realme-super-edition-new-launch, dzięki czemu można się dowiedzieć pierwszych rzeczy, choć wygląd telefonu znany jest tylko częściowo.

Wideo opublikowane w mediach społecznościowych ujawnia górny fragment obudowy urządzenia. Smartfon wyróżni się tylnym panelem pokrytym sztuczną skórą z logo rodu Targaryenów oraz dodatkowymi zdobieniami wokół modułu aparatu. Całość uzupełni złota ramka i detale w tym samym kolorze. Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition będzie sprzedawany w zestawie stylizowanym na skrzynkę ze smoczymi jajami, które otrzymała w prezencie Daenerys Targaryen. Znajdą się w nim kolekcjonerskie gadżety z uniwersum „Gry o Tron”. 

Edycja limitowana otrzyma także specjalny interfejs z motywami i ikonami inspirowanymi serialem. Realme zapowiada też takie dodatki jak AI Edit Genie, czyli aplikacja automatycznie zamieniające osoby na zdjęciach na postaci z „Gry o tron”. Podobnych funkcji ma być zresztą więcej, inne to: AI Party Mode, AI Landscape, AI Glare Remover i AI Snap Mode.

Design limitowanej edycji realme Gra o Tron odwołuje się do majestatycznego i surowego Westeros oraz przekonania, że ogień nie może zabić smoka. Czarno-złoty smartfon ma symbolizować luksusowe królewskie dobra, a nanograwerowane motywy smoków – siłę. Zupełnie wyjątkowym elementem jest zastosowany po raz pierwszy na świecie materiał wrażliwy na ciepło. Czarna obudowa w wersji smoczego ognia zmienia swój kolor na czerwony pod wpływem temperatury, co ma obrazować odrodzenie Daenerys Targaryen

– opisuje swoją nowość Realme.

Od strony technicznej model raczej nie będzie różnił się od standardowego Realme 15 Pro, który oferuje m.in. ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, układ Snapdragon 7s Gen 2, do 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Na tylnym panelu znajdziemy główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, a energię dostarcza bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 80 W. 

Realme gra o tron Realme 15 Pro Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition
Zródła zdjęć: Realme