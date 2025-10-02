Realme 15 Pro dla fanów Gry o tron. Limitowana edycja od 8 października
Realme szykuje specjalną edycję swojego najnowszego smartfonu. Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition zadebiutuje w przyszłym tygodniu, a producent już teraz podgrzewa atmosferę, uchylając rąbka tajemnicy.
Już za kilka dni, 8 października, zadebiutuje Realme 15 Pro w wersji Game of Thrones Limited Edition, czyli telefon dla fanów Gry o Tron. Producent zapowiada już ten model w mediach społecznościowych oraz na stronie https://event.realme.com/in/realme-super-edition-new-launch, dzięki czemu można się dowiedzieć pierwszych rzeczy, choć wygląd telefonu znany jest tylko częściowo.
Wideo opublikowane w mediach społecznościowych ujawnia górny fragment obudowy urządzenia. Smartfon wyróżni się tylnym panelem pokrytym sztuczną skórą z logo rodu Targaryenów oraz dodatkowymi zdobieniami wokół modułu aparatu. Całość uzupełni złota ramka i detale w tym samym kolorze. Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition będzie sprzedawany w zestawie stylizowanym na skrzynkę ze smoczymi jajami, które otrzymała w prezencie Daenerys Targaryen. Znajdą się w nim kolekcjonerskie gadżety z uniwersum „Gry o Tron”.
Edycja limitowana otrzyma także specjalny interfejs z motywami i ikonami inspirowanymi serialem. Realme zapowiada też takie dodatki jak AI Edit Genie, czyli aplikacja automatycznie zamieniające osoby na zdjęciach na postaci z „Gry o tron”. Podobnych funkcji ma być zresztą więcej, inne to: AI Party Mode, AI Landscape, AI Glare Remover i AI Snap Mode.
Design limitowanej edycji realme Gra o Tron odwołuje się do majestatycznego i surowego Westeros oraz przekonania, że ogień nie może zabić smoka. Czarno-złoty smartfon ma symbolizować luksusowe królewskie dobra, a nanograwerowane motywy smoków – siłę. Zupełnie wyjątkowym elementem jest zastosowany po raz pierwszy na świecie materiał wrażliwy na ciepło. Czarna obudowa w wersji smoczego ognia zmienia swój kolor na czerwony pod wpływem temperatury, co ma obrazować odrodzenie Daenerys Targaryen
Od strony technicznej model raczej nie będzie różnił się od standardowego Realme 15 Pro, który oferuje m.in. ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, układ Snapdragon 7s Gen 2, do 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Na tylnym panelu znajdziemy główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, a energię dostarcza bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 80 W.