Musk nie przestaje zaskakiwać. Wykonał właśnie bardzo ciekawy ruch

Elon Musk nie przestaje zaskakiwać. Zaledwie kilka dni temu serwisy informacyjne rozpisywały się o tym, że amerykański miliarder stracił miano najbogatszego człowieka na świecie. Co prawda, stracił pozycję lidera tylko według niektórych raportów, w zależności od sposobu liczenia majątku. 

Musk wydał właśnie miliard

Niezależnie od tych wszystkich pogłosek Musk jednak postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i dokonał jednego z ciekawszych ruchów w ostatnich miesiącach. Mianowicie, wykupił akcje Tesli o wartości około miliarda dolarów. Jest to pierwszy taki ruch twórcy i współwłaściciela producenta elektryków od 2020 roku. Tesla, która w ostatnich miesiącach przeżywała ciężkie chwile od razu odczuła tak dużą inwestycję Muska. Cena akcji firmy od razu skoczyła aż o 6%. Co biorąc pod uwagę fakt, że od początku tego roku miała trend spadkowy, jest sporym zaskoczeniem i zdecydowanie efektem inwestycji Muska. 

Jest to jednoznaczny sygnał, że Musk zamierza pozostać w Tesli i wręcz przyspieszyć rozwój nie tylko inwestycji w samochody elektryczne, ale przede wszystkim w rozwój robotaxi i robotów humanoidalnych, co jest oczkiem w głowie amerykańskiego miliardera. Zarząd Tesli nie jest wielkim zwolennikiem tych inwestycji, preferując skupienie się na produkcji samochodów. Przy tak ogromnej inwestycji jednak wszystko wskazuje, że to Musk będzie rozdawał karty na następnych spotkaniach akcjonariuszy. 

Kilka dni temu pisaliśmy także na łamach Telepolis, że Muska już niedługo może na liście najbogatszych wyprzedzić prezes Oracle Larry Ellison. Wtedy majątek Muska według Forbesa liczył 439 miliardów dolarów. O ile majątek Ellisona także rośnie, to ostatni krok Muska sprawił, że jego wartość skoczyła już do 470 miliardów dolarów według raportu Forbesa. Zanosi się więc na ciekawą rywalizację tej dwójki miliarderów.

