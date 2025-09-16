Musk nie przestaje zaskakiwać. Wykonał właśnie bardzo ciekawy ruch

Musk wydał właśnie miliard

Niezależnie od tych wszystkich pogłosek Musk jednak postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i dokonał jednego z ciekawszych ruchów w ostatnich miesiącach. Mianowicie, wykupił akcje Tesli o wartości około miliarda dolarów. Jest to pierwszy taki ruch twórcy i współwłaściciela producenta elektryków od 2020 roku. Tesla, która w ostatnich miesiącach przeżywała ciężkie chwile od razu odczuła tak dużą inwestycję Muska. Cena akcji firmy od razu skoczyła aż o 6%. Co biorąc pod uwagę fakt, że od początku tego roku miała trend spadkowy, jest sporym zaskoczeniem i zdecydowanie efektem inwestycji Muska.

Jest to jednoznaczny sygnał, że Musk zamierza pozostać w Tesli i wręcz przyspieszyć rozwój nie tylko inwestycji w samochody elektryczne, ale przede wszystkim w rozwój robotaxi i robotów humanoidalnych, co jest oczkiem w głowie amerykańskiego miliardera. Zarząd Tesli nie jest wielkim zwolennikiem tych inwestycji, preferując skupienie się na produkcji samochodów. Przy tak ogromnej inwestycji jednak wszystko wskazuje, że to Musk będzie rozdawał karty na następnych spotkaniach akcjonariuszy.