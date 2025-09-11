Tech

Ten człowiek może stać się wkrótce bogatszy od Elona Muska

Elon Musk może szczycić się mianem najbogatszego człowieka i od dłuższego czasu ciężko było sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł zagrozić jego pozycji na szczycie listy bogaczy. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ten człowiek może stać się wkrótce bogatszy od Elona Muska

Boom na sztuczną inteligencję zmienił jednak już wiele rzeczy, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tak samo może być w przypadku listy światowych bogaczy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa gwiazda na liście bogaczy

Nową gwiazdą na tej liście jest Larry Ellison, czyli prezes i udziałowiec firmy Oracle. Do 81-latka należy aż 41% akcji firmy. O ile Oracle to znana światowa marka, to przez lata nie przebijała się do grona tych największych, rywalizujących o światową dominację. Wychodzi jednak na to, że boom na AI pomaga w rozwoju nie tylko takim firmom jak OpenAI czy NVIDIA. Doskonale na tym wychodzi także właśnie Oracle. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Stalowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Stalowy
0 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" 60Hz Jasnoniebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G15 8/128GB 6.72" 60Hz Jasnoniebieski
-20.99 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Czerwony
Smartfon MOTOROLA Moto G05 4/128GB 6.67" 90Hz Czerwony
0 zł
299 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Advertisement

Firma Ellisona szybko dostrzegła, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga ogromnych zasobów technologicznych i przestrzeni serwerowej. Dlatego Oracle już jakiś czas temu postawiło na rozwój swoich zasobów w tym zakresie, inwestując jeszcze bardziej w już całkiem pokaźne zasoby. Dzięki temu firma zbudowała infrastrukturę, która teraz pozwoliła jej podpisać rekordowe umowy między innymi właśnie z OpenAI, a według zapowiedzi kolejne kontrakty są tylko kwestią czasu. 

Według ostatniej umowy OpenAI zapłaci Oracle aż 300 miliardów dolarów w trakcie trwania 5-letniego kontraktu na dostarczenie i obsługę infrastruktury komputerowej niezbędnej do działania ChatGPT. Jest to największy w historii kontrakt tego typu. 

Po ogłoszeniu tej informacji cena akcji Oracle znów podskoczyła w górę. W tym roku wzrost ten osiągnął już poziom 45% bijąc na głowę inne wielkie firmy notowane na giełdzie, takie jak Amazon, czy Microsoft. 

Tak duży wzrost oznacza, że już całkiem pokaźny majątek Ellisona według wyliczeń Forbesa zyskał w tym roku kolejne 100 miliardów dolarów. Tym samym obecnie wynosi już 392,6 miliarda. Majątek Muska to obecnie 439,9 miliarda dolarów. Jak widać różnica jest nadal znaczna, jednak jeśli Ellison i jego Oracle utrzymają tak dynamiczny wzrost w kolejnych miesiącach sytuacja może się szybko zmienić. 

YouTuberzy w końcu mają powody do radości. Dostali, czego chcieli

 

Image
telepolis
oracle Elon Musk majątek ile kasy ma Elon Musk Larry Ellison
Zródła zdjęć: Photo Agency / Shutterstock.com
Źródła tekstu: reuters.com