Ten człowiek może stać się wkrótce bogatszy od Elona Muska
Elon Musk może szczycić się mianem najbogatszego człowieka i od dłuższego czasu ciężko było sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł zagrozić jego pozycji na szczycie listy bogaczy.
Boom na sztuczną inteligencję zmienił jednak już wiele rzeczy, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tak samo może być w przypadku listy światowych bogaczy.
Nowa gwiazda na liście bogaczy
Nową gwiazdą na tej liście jest Larry Ellison, czyli prezes i udziałowiec firmy Oracle. Do 81-latka należy aż 41% akcji firmy. O ile Oracle to znana światowa marka, to przez lata nie przebijała się do grona tych największych, rywalizujących o światową dominację. Wychodzi jednak na to, że boom na AI pomaga w rozwoju nie tylko takim firmom jak OpenAI czy NVIDIA. Doskonale na tym wychodzi także właśnie Oracle.
Firma Ellisona szybko dostrzegła, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga ogromnych zasobów technologicznych i przestrzeni serwerowej. Dlatego Oracle już jakiś czas temu postawiło na rozwój swoich zasobów w tym zakresie, inwestując jeszcze bardziej w już całkiem pokaźne zasoby. Dzięki temu firma zbudowała infrastrukturę, która teraz pozwoliła jej podpisać rekordowe umowy między innymi właśnie z OpenAI, a według zapowiedzi kolejne kontrakty są tylko kwestią czasu.
Według ostatniej umowy OpenAI zapłaci Oracle aż 300 miliardów dolarów w trakcie trwania 5-letniego kontraktu na dostarczenie i obsługę infrastruktury komputerowej niezbędnej do działania ChatGPT. Jest to największy w historii kontrakt tego typu.
Po ogłoszeniu tej informacji cena akcji Oracle znów podskoczyła w górę. W tym roku wzrost ten osiągnął już poziom 45% bijąc na głowę inne wielkie firmy notowane na giełdzie, takie jak Amazon, czy Microsoft.
Tak duży wzrost oznacza, że już całkiem pokaźny majątek Ellisona według wyliczeń Forbesa zyskał w tym roku kolejne 100 miliardów dolarów. Tym samym obecnie wynosi już 392,6 miliarda. Majątek Muska to obecnie 439,9 miliarda dolarów. Jak widać różnica jest nadal znaczna, jednak jeśli Ellison i jego Oracle utrzymają tak dynamiczny wzrost w kolejnych miesiącach sytuacja może się szybko zmienić.