Ten człowiek może stać się wkrótce bogatszy od Elona Muska

Boom na sztuczną inteligencję zmienił jednak już wiele rzeczy, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tak samo może być w przypadku listy światowych bogaczy.

Nowa gwiazda na liście bogaczy

Nową gwiazdą na tej liście jest Larry Ellison, czyli prezes i udziałowiec firmy Oracle. Do 81-latka należy aż 41% akcji firmy. O ile Oracle to znana światowa marka, to przez lata nie przebijała się do grona tych największych, rywalizujących o światową dominację. Wychodzi jednak na to, że boom na AI pomaga w rozwoju nie tylko takim firmom jak OpenAI czy NVIDIA. Doskonale na tym wychodzi także właśnie Oracle.

Firma Ellisona szybko dostrzegła, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga ogromnych zasobów technologicznych i przestrzeni serwerowej. Dlatego Oracle już jakiś czas temu postawiło na rozwój swoich zasobów w tym zakresie, inwestując jeszcze bardziej w już całkiem pokaźne zasoby. Dzięki temu firma zbudowała infrastrukturę, która teraz pozwoliła jej podpisać rekordowe umowy między innymi właśnie z OpenAI, a według zapowiedzi kolejne kontrakty są tylko kwestią czasu.

Według ostatniej umowy OpenAI zapłaci Oracle aż 300 miliardów dolarów w trakcie trwania 5-letniego kontraktu na dostarczenie i obsługę infrastruktury komputerowej niezbędnej do działania ChatGPT. Jest to największy w historii kontrakt tego typu.

Po ogłoszeniu tej informacji cena akcji Oracle znów podskoczyła w górę. W tym roku wzrost ten osiągnął już poziom 45% bijąc na głowę inne wielkie firmy notowane na giełdzie, takie jak Amazon, czy Microsoft.