YouTuberzy w końcu mają powody do radości. Dostali, czego chcieli

YouTuberzy w siódmym niebie

YouTube ogłosił wczoraj, że po dwuletnim okresie pilotażu oficjalnie uruchomił swoją funkcję wielojęzycznego dźwięku. Oznacza to, że od teraz miliony YouTuberów mogą dodawać dubbing do swoich filmów w różnych językach. To pomoże im dotrzeć do szerszej, globalnej, publiczności. Szacuje się, że pełne wdrożenie funkcji nastąpi w ciągu najbliższych tygodni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Funkcja, o której mowa, została uruchomiona w postaci programu pilotażowego w 2023 roku i była dostępna dla ograniczonej liczby twórców. Korzystał z niej słynny MrBeast, Mark Rober oraz Jamie Olivier.

Pozostali twórcy do tej pory musieli korzystać z zewnętrznych usług dubbingowych, dopóki sam YouTube nie wprowadził automatycznego narzędzie do dubbingu, opartego na sztucznej inteligencji. Narzędzie to jest bardzo przyjazne i intuicyjne w użyciu - wykorzystuje technologię Gemini firmy Google do odwzorowywania tonu i emocji twórcy.

Wprowadzenie funkcji, nawet na małą skalę, spotkało się z miłym przyjęciem i funkcja ta szybko została zaakceptowana przez testujących. Osoby publikujące filmy z wielojęzycznymi ścieżkami dźwiękowymi zanotowały aż 25% wzrost czasu oglądania swoich materiałów publikowanych na platformie.