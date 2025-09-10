Sprzęt

Szukasz tanich słuchawek? Te kosztują 99 zł, a normalnie trzeba za nie zapłacić 299 zł

Słuchawki nauszne mają nad dousznymi tę przewagę, że oferują one znacznie wyższą jakość dźwięku w tym samym budżecie, ponieważ mogą sobie pozwolić na większe przetworniki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:55
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Szukasz tanich słuchawek? Te kosztują 99 zł, a normalnie trzeba za nie zapłacić 299 zł

Ta zasada rzecz jasna nie zawsze się sprawdza, jednak wszelkie odstępstwa od niej można nazwać co najwyżej wyjątkami potwierdzającymi regułę. Tu zaś mamy do czynienia z jeszcze ciekawszym przypadkiem. Otóż EDIFIER W820NB Plus ANC to słuchawki, które… mają różne ceny w zależności od ich wersji kolorystycznej. Kiedy najdroższa, zielona jest za 299 zł, tak najtańsza beżowa trafiła dodatkowo do promocji i może być Wasza za 99 zł. Jest jednak jeden warunek: promocja obowiązuje tylko do końca dnia.

Dalsza część tekstu pod wideo
EDIFIER W820NB Plus ANC 99 zł zamiast 299 zł

EDIFIER W820NB Plus ANC

I trzeba przyznać, że są to naprawdę przyzwoite słuchawki. Oferują one 40-milimetrowe przetworniki, które pozwalają im na przenoszenie dźwięków aż do 40 000 Hz. Wspierają one wysokiej klasy kodek LDAC, oraz otrzymały certyfikat Hi-RES. Można więc liczyć w ich przypadku na bardzo wysoką jakość dźwięku. Nie można także narzekać na ich baterię oferującą aż 49 godzin pracy. A wszystko to za jedyne 99 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne EDIFIER W820NB Plus ANC Beżowy
Słuchawki nauszne EDIFIER W820NB Plus ANC Beżowy
-80 zł
179 zł - najniższa cena
Kup teraz 99 zł
Słuchawki dokanałowe EDIFIER NeoBuds Pro 3 ANC Czarny
Słuchawki dokanałowe EDIFIER NeoBuds Pro 3 ANC Czarny
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Słuchawki douszne EDIFIER W100T Czarny
Słuchawki douszne EDIFIER W100T Czarny
-10 zł
79 zł - najniższa cena
Kup teraz 69 zł
Advertisement
EDIFIER W820NB Plus ANC 99 zł zamiast 299 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
słuchawki EDIFIER W820NB Plus ANC EDIFIER
Zródła zdjęć: EDIFIER