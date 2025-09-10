Szukasz tanich słuchawek? Te kosztują 99 zł, a normalnie trzeba za nie zapłacić 299 zł
Słuchawki nauszne mają nad dousznymi tę przewagę, że oferują one znacznie wyższą jakość dźwięku w tym samym budżecie, ponieważ mogą sobie pozwolić na większe przetworniki.
Ta zasada rzecz jasna nie zawsze się sprawdza, jednak wszelkie odstępstwa od niej można nazwać co najwyżej wyjątkami potwierdzającymi regułę. Tu zaś mamy do czynienia z jeszcze ciekawszym przypadkiem. Otóż EDIFIER W820NB Plus ANC to słuchawki, które… mają różne ceny w zależności od ich wersji kolorystycznej. Kiedy najdroższa, zielona jest za 299 zł, tak najtańsza beżowa trafiła dodatkowo do promocji i może być Wasza za 99 zł. Jest jednak jeden warunek: promocja obowiązuje tylko do końca dnia.
EDIFIER W820NB Plus ANC
I trzeba przyznać, że są to naprawdę przyzwoite słuchawki. Oferują one 40-milimetrowe przetworniki, które pozwalają im na przenoszenie dźwięków aż do 40 000 Hz. Wspierają one wysokiej klasy kodek LDAC, oraz otrzymały certyfikat Hi-RES. Można więc liczyć w ich przypadku na bardzo wysoką jakość dźwięku. Nie można także narzekać na ich baterię oferującą aż 49 godzin pracy. A wszystko to za jedyne 99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.