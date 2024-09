Największy Youtuber świata z zarzutami

MrBeast to najpopularniejszy YouTuber na świecie. Na samym YouTube ma 316 milionów subskrybentów. Razem z platformami social media śledzi go w Internecie ponad pół miliarda ludzi.

Jimmy Donaldson, bo tak naprawdę nazywa się pan Bestia, stworzył na bazie swojego kanału YouTube prawdziwe medialne imperium. Jednym z ostatnich projektów, w które wszedł to współpraca z Amazonem w stworzeniu największego w dotychczasowej historii reality show. Beast Games to show, którego zwycięzca może zgarnąć nagrodę o wartości aż 5 milionów dolarów. A zostanie on wyłoniony z tysiąca uczestników.

Kontrowersyjne show

W trakcie kręcenia programu wyszły jednak na jaw niepokojące fakty. Już w sierpniu tego roku New York Times donosił o hospitalizacji kilkunastu uczestników show. Przebywając na planie ponad 20 godzin bez jedzenia nie wytrzymali i konieczna była pomoc lekarska. Okazuje się, że to nie jedyna tego typu historia związana z kręceniem programu. Kontrowersyjnych i wręcz szkodzących zdrowiu uczestników wpadek było o wiele więcej.

Piątka uczestniczek Beast Games zdecydowała się nawet pozwać twórców programu, w tym przede wszystkim MrBeast. W tym tygodniu do sądu miał wpłynąć mający 54-strony akt oskrażenia. Według dokumentów przygotowanych przez prawników uczestnicy programu mieli być regularnie przemęczeni i niedokarmieni. Co więcej, jest w nich mowa o "systematycznym promowaniu seksizmu".

To nie pierwsza sytuacja, w której MrBeast i jego otoczenie musi mierzyć się z oskarżeniami. W lipcu, współprowadząca programy Ava Kris Tyson, została oskarżona o molestowanie seksualne a sam MrBeast nawet zatrudnił prywatnych detektywów do zbadania tej sprawy. Całkiem niedawno na YouTube pojawiły się też filmy ujawniające niezbyt etyczne praktyki biznesowe gwiazdora.

Jak do tej pory żadne skandale nie odbiły się jednak na jego imperium. Co więcej całkiem niedawno ogłosił nową współpracę z innym znanym na całym świecie YouTuberem Loganem Paulem, a jego ostatnie projekty, takie jak reality show na podstawie Squid Games okazały się komercyjnymi hitami.

Zobacz: Wielki hit Netflixa z datą premiery. Jest coraz bliżej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com