Gry

Nintendo w końcu dostrzegło Polaków. Switch 2 z dużą niespodzianką

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:22
0
Ciekawe informacje przekazał Michał Pisarski na platformie X. Dziennikarz technologiczny i YouTuber ręczy, że Nintendo szykuje dla Polaków dużą niespodziankę. Ta ma nadejść jeszcze w tym roku.

Nintendo Switch 2 po polsku

Michał Pisarski dowiedział się, że jeszcze w tym roku doczekamy się interfejsu Nintendo Switch 2 po polsku. Byłaby to ogromna zmiana, bo do tej pory byliśmy zmuszeni do korzystania z konsoli w języku angielskim. Jednak na tym dobre informacje się nie kończą.

YouTuber przekazał też, że niedługo później Nintendo zacznie wydawać gry first party, czyli produkowane przez siebie (np. Pokemony, Zeldę i Mario) również w naszym rodzimym języku. Mam nadzieję, że to prawda. Taka informacja powinna ucieszyć wszystkich fanów gier spod szyldu Nintendo.

Źródła tekstu: Michał Pisarski (X)