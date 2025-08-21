Nintendo w końcu dostrzegło Polaków. Switch 2 z dużą niespodzianką

Ciekawe informacje przekazał Michał Pisarski na platformie X. Dziennikarz technologiczny i YouTuber ręczy, że Nintendo szykuje dla Polaków dużą niespodziankę. Ta ma nadejść jeszcze w tym roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nintendo Switch 2 po polsku

Michał Pisarski dowiedział się, że jeszcze w tym roku doczekamy się interfejsu Nintendo Switch 2 po polsku. Byłaby to ogromna zmiana, bo do tej pory byliśmy zmuszeni do korzystania z konsoli w języku angielskim. Jednak na tym dobre informacje się nie kończą.