Felietony

Skorzystałem z butelkomatu w Lidlu. Instrukcje były niejasne, Paweł utknął przy kasie

Powiem wprost: nie smakuje mi kranówa. W Lublinie mamy taki kamień w wodzie, że można zęby połamać, a przed każdym łykiem trzeba mocno żuć, żeby przeszła przez gardło.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:40
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Skorzystałem z butelkomatu w Lidlu. Instrukcje były niejasne, Paweł utknął przy kasie

No dobrze, przesadzam, ale tylko odrobinę. Grunt, że jak to typowy dorobkiewicz-pseudointelektualista płacę za to, co powinno być za darmo, czyli za wodę. A co mi tam, stać mnie. Postanowiłem jednak nieco grosza odzyskać, więc udałem się do pobliskiego Lidla z plecakiem wypełnionym butelkami po Rodowitej kupionej w Stokrotce. Sprawdzone: towar z innych sklepów działa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Skorzystałem z Butelkomatu w Lidlu

Skorzystałem z butelkomatu w Lidlu. Instrukcje były niejasne, Paweł utknął przy kasie

Najpierw jednak musiałem odczekać swoje, stojąc w kolejce za pewnym panem, który miał do oddania 93 puszki po piwie. Jako że za każdą butelkę PET do 3 litrów, lub aluminiową puszkę Lidl zwraca 10 groszy w formie bonu na zakupy, to łatwo policzyć, że odzyskał on 9,30 zł. Całkiem nieźle, na skupie by mu tyle za to nie dali. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syrop Pepsi 440 ml + Syrop SODASTREAM 7UP 440 ml
Saturator SODASTREAM Terra Czarny + Syrop Pepsi 440 ml + Syrop SODASTREAM 7UP 440 ml
0 zł
273.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 273.99 zł
Saturator SODASTREAM Terra Czarny
Saturator SODASTREAM Terra Czarny
0 zł
229.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 229.99 zł
Saturator SODASTREAM Art Czarny + Syrop SODASTREAM Crafted Brzoskwinia i Imbir 330 ml + Syrop SODASTREAM Crafted Grejpfrut i Kwiat czarnego bzu 330 ml
Saturator SODASTREAM Art Czarny + Syrop SODASTREAM Crafted Brzoskwinia i Imbir 330 ml + Syrop SODASTREAM Crafted Grejpfrut i Kwiat czarnego bzu 330 ml
0 zł
378.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 378.98 zł
Advertisement

Nadeszła więc i moja kolej. Po wrzuceniu 2 butelek postanowiłem zrobić zdjęcie i… automat uznał, że na tym chcę poprzestać, więc wydrukował mi kupon na 20 groszy. Moja wina, było wrzucać, a nie się guzdrać. Wrzuciłem kolejne 3 butelki. Automat wypluł komunikat, że jest pełny i wydrukował mi kolejny kupon na 30 groszy

Skorzystałem z butelkomatu w Lidlu. Instrukcje były niejasne, Paweł utknął przy kasie

Zobacz też: Obowiązkowa kaucja od października. Opłaci się bardziej, niż złom

Ruszyłem więc na zakupy i pod ich koniec zrobiłem kolejne podejście. Tym razem bez problemu przyjął on pozostałe 8 butelek. Miałem więc 3 kupony na łączną kwotę oszałamiających 1,30 zł. Uradowany ruszyłem do kasy samoobsługowej i to był błąd.

Skorzystałem z butelkomatu w Lidlu. Instrukcje były niejasne, Paweł utknął przy kasie

O ile skasowanie kuponu przy kasie było proste, tak pojawił się problem: miałem go umieścić w czytniku. To rozsądne: w końcu chodzi o to, żeby nie nabijać sobie na jeden kupon kilku zakupów. Problem w tym, że czytnika nie potrafiłem zlokalizować. Jako że miałem 3 kupony, to aż trzy razy prosiłem miłą i cierpliwą Panią z obsługi kas samoobsługowych o pomoc, która 3 razy musiała zatwierdzać moje zakupy

Lidl Plus byłby lepszy

Skorzystałem z butelkomatu w Lidlu. Instrukcje były niejasne, Paweł utknął przy kasie

I chociaż to ja zachowałem się jak niemota, to jednak sytuacja byłaby o wiele prostsza, gdyby istniała możliwość nabicia rabatu na aplikacji Lidl Plus, a nie w formie papierowego kuponu. 

Image
telepolis
Lidl butelkomat kaucja
Zródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis