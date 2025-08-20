Telewizja i VoD

Orange daje Polsat Sport Premium za darmo

Orange przygotował niespodziankę dla fanów sportu. Do połowy października abonenci z pakietami Eleven Sports oraz Extra TV mogą oglądać bez dodatkowych opłat kanały Polsat Sport Premium Super HD i cztery serwisy PPV.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20 SIE 2025
Kanały premium dostępne od ręki

Orange udostępnił swoim klientom dwa główne kanały sportowe premium: Polsat Sport Premium 1 (pozycja 166) i Polsat Sport Premium 2 (pozycja 167). Dodatkowo, w prezencie znalazły się też cztery specjalne serwisy PPV pod numerami 168–171.

To oznacza, że abonenci Orange zyskają pełny dostęp do największych wydarzeń sportowych świata, w tym:

  • Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA,
  • Wimbledonu,
  • gal UFC,
  • Diamentowej Ligi,
  • Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP.

Technologia Super HD i studio pełne emocji

Polsat Sport Premium Super HD to transmisje w doskonałej jakości obrazu i dźwięku, bez reklam. Kanały przygotowują także rozbudowane programy studyjne z udziałem ekspertów, a kibice mogą liczyć na interaktywne analizy taktyczne, grafikę 3D i elementy rozszerzonej rzeczywistości.

Darmowy dostęp do kanałów Polsat Sport Premium Super HD obowiązuje do 17 października 2025 roku. Promocja w Orange włączona została automatycznie – nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Shutterstock
Orange