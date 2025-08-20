Orange daje Polsat Sport Premium za darmo
Orange przygotował niespodziankę dla fanów sportu. Do połowy października abonenci z pakietami Eleven Sports oraz Extra TV mogą oglądać bez dodatkowych opłat kanały Polsat Sport Premium Super HD i cztery serwisy PPV.
Kanały premium dostępne od ręki
Orange udostępnił swoim klientom dwa główne kanały sportowe premium: Polsat Sport Premium 1 (pozycja 166) i Polsat Sport Premium 2 (pozycja 167). Dodatkowo, w prezencie znalazły się też cztery specjalne serwisy PPV pod numerami 168–171.
To oznacza, że abonenci Orange zyskają pełny dostęp do największych wydarzeń sportowych świata, w tym:
- Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA,
- Wimbledonu,
- gal UFC,
- Diamentowej Ligi,
- Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP.
Technologia Super HD i studio pełne emocji
Polsat Sport Premium Super HD to transmisje w doskonałej jakości obrazu i dźwięku, bez reklam. Kanały przygotowują także rozbudowane programy studyjne z udziałem ekspertów, a kibice mogą liczyć na interaktywne analizy taktyczne, grafikę 3D i elementy rozszerzonej rzeczywistości.
Darmowy dostęp do kanałów Polsat Sport Premium Super HD obowiązuje do 17 października 2025 roku. Promocja w Orange włączona została automatycznie – nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.