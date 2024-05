Wielki hit Netflixa z datą premiery. Jest coraz bliżej

Na początku roku Netflix udostępnił kilka szczegółów, odnośnie powrotu serialu wszechczasów "Squid Game". Nie podał jednak daty premiery. Główna gwiazda serialu Lee Jung-jae właśnie zdradził prawdopodobną datę.

Na początku roku, Netflix udostępnił kilka zdjęć z planu zdjęciowego i kilka informacji na temat kulis produkcji sezonu. Nie padła jednak najważniejsza data. Data premiery.

Premiera "Squid Game 2" w grudniu?

Główna gwiazda serialu, Lee Jung-jae, w jednym z wywiadów zdradziła, że premiera nowego sezonu serialu powinna nastąpić z końcem roku. To już bez wątpienia jakiś konkret. Aktor wyznał to, podczas występu na czerwonym dywanie z okazji premiery filmu Disney + "The Acolity", w którym występuje.

Sqiud Game zostanie wydany w grudniu.

- powiedział Lee Jung-jae.

Nie podano żadnych szczegółów, a Netflix jeszcze nie skomentował wystąpienia aktora. Jedno jest pewne, zapowiadają się atrakcyjne święta Bożego Narodzenia. Jest na co czekać.

Możemy spodziewać się zwiększenia kampanii marketingowej "Squid Game 2" pewnie na jesieni. Warto być czujnym, bowiem Netflix może nas zaskoczyć zwiastunem we wrześniu lub październiku.

Przypomnijmy, że "Squid Game" zaliczył swój netflixowy debiut we wrześniu 2021 roku. W momencie właściwie stał się hitem i to międzynarodowym. Zaliczył 2,205 miliarda obejrzanych godzin w ciągu 91 godzin od premiery. Ten rekordowy wynik jeszcze nie został pobity przez żaden inny serial.

Źródło zdjęć: Netflix

Źródło tekstu: t3.com