Windows 11 tylko po zalogowaniu. Microsoft blokuje znaną metodę

Windows 11 od początku wymagał zalogowania się na konto Microsoft, aby móc z niego korzystać. Jednak użytkownicy szybko wymyślili obejście tego kryterium, które pozwalało na stworzenie konta lokalnego. To co prawda wiązało się z kilkoma utrudnieniami, ale dla wielu był to sposób na ograniczenie dostępu do swoich danych. Teraz ta metoda już nie działa.

Metoda była dość prosta. Po zainstalowaniu lub pierwszym uruchomieniu systemu, gdy pojawiał się ekran logowania na konto Microsoft, należało wpisać losowy adres e-mail oraz wymyślone hasło do konta, które nie istnieje. To powodowało błąd, w efekcie którego możliwe było stworzenie konta lokalnego, czyli bez konieczności logowania. Niestety, ten sposób już nie działa.

Wygląda na to, że Microsoft zablokował możliwość obejścia mechanizmu logowania do Windowsa 11. Wcześniejsza metoda przestała działać i system prosi o podanie poprawnych danych. Wiele osób próbowało też wyłączać połączenie internetowe z poziomu menedżera zadań, ale ten sposób również został jakiś czas temu zablokowany.

It looks like Microsoft has blocked the bypass that allowed you to create a local account during Windows 11 setup by typing in a blocked email address. Now it just loops you back to typing in a different account :( pic.twitter.com/mKnHToLLQV