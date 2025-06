Facebook – raj dla oszustów, piekło dla seniorów. Jest polski wyrok

Facebook to niezwykle wygodne narzędzie przestępców

Następnie zadzwonił do niej oszust, podający się za maklera, i namówił do zainstalowania aplikacji TeamViewer, umożliwiającej zdalny dostęp do telefonu. W efekcie przestępcy przejęli kontrolę nad jej bankowością elektroniczną i wyprowadzili z konta 19 tysięcy złotych.