Huawei może szykować niespodziankę w swoim Mate 80

Huawei Mate 80 jeszcze ciekawszy niż myśleliśmy

Ze wszystkich chińskich producentów sprzętu Huawei zdecydowanie najwięcej uwagi poświęca badaniom i rozwojowi. Nie jest to jednak wyłącznie aspekt biznesowy. W przypadku Huawei to kwestia przetrwania, w sytuacji w której największe mocarstwo świata próbuje mu rzucać kłody pod nogi. Huawei jednak ku wielkiej złości tegoż mocarstwa nie ma zamiaru upadać. Jednym z elementów walki o przetrwanie jest projektowanie i produkcja własnych układów mobilnych bez wsparcia TSMC.

Huawei Mate 70 miał układ Kirin 9020, który był o 40% bardziej wydany od swojego poprzednika. Huawei Mate 80 według dotychczasowych wiadomości miał mieć Kirina 9030, który ma być o 20% bardziej wydajny od Kirina 9020. Według najnowszych przecieków może być jednak jeszcze lepiej. Okazuje się, że nowy smartfon może mieć jeszcze bardziej podkręconą wersję układu. Możemy się zatem spodziewać na przykład wersji 9030 z dodatkiem którejś z liter w nazwie.