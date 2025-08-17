Rewolucja w iPhone'ach? To może być największa zmiana w historii marki

Aż pięć iPhone'ów w 2026 r.

Na początku 2026 r. wejdzie do sprzedaży budżetowy iPhone 17e, a pod koniec 2026 r. mają zadebiutować: ultra-cienki iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro Max oraz pierwszy składany iPhone. Tym samym daje to aż pięć bieżących modeli wydanych w przeciągu (niecałego) roku.

Pozbycie się modelu standardowego z portfolio byłoby śmiałym krokiem.

Trudno jednak przewidzieć, jak lukę tę wypełnią iPhone 17e i iPhone 18 Air oraz który z nich byłby bliższym odpowiednikiem dotychczasowego standardowego modelu.

Oprócz tego warto przypomnieć o wcześniejszych raportach, które mówiły, że Apple nie będzie już wydawać wariantów iPhone'ów ze 128 GB pamięci magazynowej, ale prawdopodobnie przełoży się to też na wzrost cen.

Jeśli chodzi o pierwszego "składaka" Apple, będzie to prawdopodobnie bardzo drogi model, kosztujący w okolicach 10 tys. zł.

