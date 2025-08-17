Masz iPhone'a? Koniecznie przyjrzyj się tym nowościom w iOS 26

Safari doczeka się szeregu nowości w iOS 26

iOS 26 ma trafić na iPhone'y już we wrześniu. Użytkownicy domyślnej przeglądarki Apple - Safari, otrzymają sporo nowości. Pierwsza z nich to ulepszona obsługa aplikacji typu PWA, czyli stron internetowych zainstalowanych na naszym telefonie za pomocą opcji "Dodaj do ekranu głównego". w iOS 26 tego typu apki będą widoczne w podglądzie przełącznika aplikacji, a także będzie można w nich zastosować tryb pełnoekranowy - niczym w pełnoprawnej aplikacji z App Store. Do tej te funkcje były dostępne jedynie w części aplikacji, które deweloperzy skonfigurowali ręcznie w ten sposób - teraz będzie to możliwe w każdym przypadku.

Oprócz tego Safari w iOS 26 oferuje ulepszenia prywatności, w tym funkcję Advanced Fingerprinting Protection. Będzie ona domyślnie włączona i sprawi, że strony, które przeglądamy będą mogły zbierać o nas jeszcze mniej danych za pomocą których tworzą nasze wirtualne profile na potrzeby ukierunkowanych reklam.

Inna zmiana na razie dotyczy Stanów Zjednoczonych i jest to opcja weryfikowania swojej tożsamości za pomocą dokumentów przechowywanych w Portfelu Apple (w tym dowodów osobistych, praw jazdy czy paszportów). Zapewne implementacja w innych krajach jest możliwa w przyszłości, ale uzależniona od legislacji danego państwa.

Natomiast kolejną nowością, z której skorzystają wszyscy na świecie jest wyświetlanie obrazków w HDR za pomocą Safari - dzięki temu uzyskamy szerszą paletę barw i kontrast na stronach, które obsługują efekt HDR.

Warto również przypomnieć, że Safari w iOS 26 będzie oferowało trzy różne wersje interfejsu i ma obsługiwać styl Liquid Glass. Zmiany interfejsu wpływają na wielkość i położenie paska adresu strony internetowej. Style "Compact" i "Bottom" oferują pasek strony u dołu (różnej wielkości i z innymi dostępnymi opcjami), a widok "Top" rozbija widok na dwie sekcje - u dołu mamy panel opcji, a pasek adresu przechodzi na górę.